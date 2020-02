Thực hư chuyện bà bầu uống sữa đậu nành ảnh hưởng đến giới tính thai nhi

Ai cũng biết sữa đậu nành rất giàu dinh dưỡng nhưng cần phải sử dụng hợp lý với lượng vừa đủ. Nếu bạn còn đang thắc mắc bà bầu uống sữa đậu nành tốt không, liệu có ảnh hưởng đến giới tính thai nhi hãy tìm hiểu ngay sau đây.





Bà bầu uống sữa đậu nành tốt không?



Đậu nành và các sản phẩm chế biến bao gồm sữa đậu nành chứa một lượng lớn protein, sắt, kẽm. Protein dồi dào tăng cường sự phát triển các tế bào của thai nhi. Một số protein mà bạn có thể tìm thấy trong sữa đậu nành là threonine, arginine, isoleucine, glycine và lysin.



Sữa đậu nành còn cung cấp các loại axit béo như omega-3, linoleic, linolenic… Đây đều là những axit béo không no giúp tăng cường quá trình hấp thu chất dinh dưỡng, điều chỉnh huyết áp.



Sữa đậu nành rất giàu axit folic giúp cải thiện sự phát triển của các tế bào thần kinh, giảm nguy cơ mắc các dị tật về thần kinh cho thai nhi.



Vitamin B1, A và E có trong sữa đậu nành rất cần thiết cho thai kỳ. Các chất béo thực vật và carbohydrate cung cấp nguồn năng lượng trong thai kỳ.



Uống sữa đậu nành có ảnh hưởng tới giới tính thai nhi?



Từ lâu, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin bà bầu uống sữa đậu nành sẽ ảnh hưởng tới giới tính thai nhi. Cụ thể, mẹ bầu uống sữa đậu nành được cho là khả năng cao sinh con gái, nếu mang bầu con trai dễ gặp các vấn đề teo tinh hoàn, vô sinh. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh tin đồn này.



Các chuyên gia lý giải sở dĩ có tin đồn này là do đậu nành có chứa isoflavone có hoạt tính estrogen, tương tự như hormone giới tính nữ. Người ta lo ngại khi nạp quá nhiều estrogen trong đậu nành, sẽ ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của bé trai.



Thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chất isoflavone có trong đậu nành được hấp thụ qua nhau thai người. Bà bầu có thể hoàn toàn yên tâm uống sữa đậu nành.



Lưu ý cho bà bầu khi uống sữa đậu nành



Dù có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng các chuyên gia lưu ý một số tác dụng phụ có thể gặp nếu uống sữa đậu nành khi Dù có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng các chuyên gia lưu ý một số tác dụng phụ có thể gặp nếu uống sữa đậu nành khi mang thai



- Chất isoflavone trong đậu nành có chức năng giống estrogen. Một số thí nghiệm trên động vật cho thấy, nếu nạp vào sữa đậu nành liều cao có thể sinh ra các khối u hoặc dị tật thai nhi.



- Không uống sữa đậu nành thường xuyên bởi có thể gây ra triệu chứng - Không uống sữa đậu nành thường xuyên bởi có thể gây ra triệu chứng Dị ứng như phát ban, sưng, khó thở, nôn mửa và buồn nôn. Có thể đun sôi sữa đậu nành khi uống để phòng ngừa hiện tượng này.



- Thai phụ bị - Thai phụ bị hen suyễn , viêm mũi dị ứng không nên uống sữa đậu nành vì hàm lượng protein có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.



- Bà bầu có vấn đề về tiêu hóa như: đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu không nên uống sữa đậu nành vì có thể gây khó tiêu.



- Không dùng sữa đậu nành với một số thực phẩm: như trứng; đường nâu vì ảnh hương đến hệ tiêu hóa. Bà bầu không nên uống sữa đậu nành khi đói.



- Liều lượng hợp lý cho bà bầu là mỗi ngày 1 ly sữa đậu nành, tương đương khoảng 50 mg isoflavone. Uống với liều lượng hợp lý sẽ không làm ảnh hưởng đến việc hấp thu các chất dinh dưỡng khác, tránh bị đầy hơi, khó tiêu.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm sữa đậu nành bằng máy xay sinh tố. Nguồn: Feedy VN

Xem thêm: Quả nho rất tốt cho bà bầu nhưng cần chú ý 5 điều này trước khi ăn

Hà Ly (t/h)