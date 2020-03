Bà bầu uống trà cam thảo cho dễ đẻ cẩn thận sảy thai, dị tật bẩm sinh

Cam thảo là một vị thuốc rất thông dụng trong Đông y và Tây y. Nhiều chị em mách nhau cách dùng cam thảo cho dễ sinh, một số khác lại lo ngại Bà bầu uống trà cam thảo dễ gây sinh non, nguy cơ dị tật cho con. Thực hư việc này ra sao?

Năm 2017, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học của Mỹ đã chỉ ra rằng, phụ nữ mang thai sử dụng nhiều cam thảo có thể làm tăng nguy cơ sinh non, sảy thai và gây dị tật hệ thần kinh cho trẻ.



Trong khi đó, một nhóm nghiên cứu khác của trường Đại học Edinburgh (Scotland) và Helsinki (Phần Lan) lại chỉ ra trong cam thảo có một thành phần là chất glycyrrhiza gây tổn hại cho nhau thai, đồng thời có tác dụng chuyển hóa các hormone gây strees từ bà mẹ sang thai nhi. Với hàm lượng cao, các hormone này có thể gây tác động đến sự phát triển bộ não của em bé từ trong bào thai, gây rối loạn hành vi.



tác giả nhận định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên là glycyrrhizin, thành phần làm ngọt tự nhiên có trong cam thảo cùng một số loại thảo dược khác. Hấp thụ glycyrrhizin khiến nồng độ hormone stress cortisol tăng cao, từ đó xáo trộn quá trình phát triển hệ thần kinh của thai nhi.



Một nghiên cứu của các nhà khoa học Phần Lan do Katri Raikkonen dẫn đầu chỉ ra phụ nữ mang thai sử dụng cam thảo sẽ ảnh hưởng xấu đến phát triển thể chất và tinh thần của con. Đặc biệt, nghiên cứu còn chỉ ra, bà mẹ mang thai con gái ăn nhiều cam thảo sau này sinh con dễ dậy thì sớm.

Nguyên nhân do hấp thụ chất glycyrrhizin khiến nồng độ hormone stress cortisol tăng cao, làm xáo trộn quá trình phát triển hệ thần kinh của thai nhi. Dù vậy, nghiên cứu này ghi nhận mức độ ăn cam thảo chứ không tính toán số lượng cụ thể.

Từ đây, nhiều chuyên gia quốc tế khuyến cáo, phụ nữ mang thai không nên sử dụng cam thảo trong suốt thai kỳ để tránh ảnh hưởng tới em bé.



Trong khi đó, các chị em Việt Nam thường truyền tai nhau một kinh nghiệm giúp sinh đẻ thuận lợi đó là uống trà cam thảo.



Trả lời về vấn đề này, lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội) khẳng định, trong Đông y cổ và hiện đại, chưa có tài liệu nào dẫn chứng việc phụ nữ mang thai dùng cam thảo có thể gây sẩy thai hoặc sinh non. Chỉ có trường hợp phụ nữ mang thai lạm dụng cam thảo có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn.



Bà bầu uống trà cam thảo tốt không, dùng sao cho đúng?



Cũng theo lương y Vũ Quốc Trung, trong Đông y, cam thảo có vị ngọt, tính bình, không độc. Dược tính của cam thảo biến đổi tùy theo cách sao chế.



Khi dùng cam thảo sống, có tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, dùng chữa yết hầu sưng đau, viêm loét đường tiêu hóa. Khi nướng cam thảo lên thì tính ấm, dùng trong các trường hợp kém ăn, đau bụng tiêu chảy. Khi được dùng phối hợp với các vị khác trong một bài thuốc, cam thảo có tác dụng như một chất dẫn thuốc và làm giảm độc tính của một số vị thuốc có độc.



Cam thảo là loại thảo dược có vị ngọt tự nhiên, được sử dụng nhiều trong công nghệ làm bánh kẹo. Dân gian cũng thường phối hợp cam thảo với các loại thảo dược khác như nụ vối để làm nước uống có tác dụng giải khát, thanh nhiệt hoặc ích khí, giải độc.



Còn trong y học hiện đại, người ta dùng cam thảo như một vị thuốc trị ho, lợi tiểu, hạ thân nhiệt, chữa một số bệnh về da...



Phải khẳng định, dù có nhiều tác dụng nhưng cam thảo không thể dùng tùy tiện. Một số trường hợp nên hạn chế dùng cam thảo như nam giới vì uống cam thảo có thể giảm lượng testosterone, gây giảm ham muốn, rối loạn cương dương. Người bình thường uống quá nhiều cam thảo cũng gây tăng huyết áp, giảm kali trong máu.



Lương y Vũ Quốc Trung khuyến cáo, người bình thường không nên dùng quá 20g cam thảo trong ngày. Với phụ nữ mang thai, chỉ nên dùng với lượng từ 4-6g/ngày.

Lưu ý nguyên tắc sử dụng cam thảo an toàn là không dùng liên tục trong một khoảng thời gian dài. Chỉ nên dùng cách nhật hoặc dùng một thời gian ngắn rồi dừng lại, sau đó quay lại dùng tiếp.Đồng quan điểm, BS CKII Dương Thị Bế, Trưởng khoa Phụ sản ( Bệnh viện Đa khoa Hà Đông- Hà Nội) cho biết, phụ nữ mang thai có thể sử dụng cam thảo để làm nước giải khát, thanh nhiệt giải độc cho cơ thể. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng nên tham khảo tư vấn của thầy thuốc về liều lượng dùng để đảm bảo an toàn và phù hợp với thể trạng cơ thể.

