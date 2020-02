Ba kẻ trộm chơi trội, thuê ô tô theo tháng làm phương tiện đi trộm cắp liên tỉnh… cho tiện

Trong quá trình điều tra một vụ trộm cắp liên tỉnh, Công an huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Danh tính các đối tượng này lần lượt: Nguyễn Đình Hoàng Anh (29 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), Phan Thanh Hà (27 tuổi, trú tại xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Anh Công (23 tuổi, trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Theo điều tra, Nguyễn Đình Hoàng Anh là đối tượng cầm đầu nhóm trộm cướp liên tỉnh này. Trước đó, ngày 22/8/2019, Hoàng Anh cùng đồng bọn đột nhập vào trường THPT Buôn Đôn (huyện Buôn Đôn) ăn trộm 20 dàn máy tính.

Công an lấy lời khai một trong ba nghi phạm

Sau khi phát hiện bị mất tài sản, nhà trường đã trình báo sự việc lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Buôn Đôn. Công an huyện trình báo sự việc lên Công an tỉnh Đắk Lắk. Sau 4 tháng điều tra, đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã làm rõ hung thủ gây án chính là nhóm của Hoàng Anh.

Ngay sau đó, Công an tỉnh đã phát hiện thêm 4 vụ trộm cắp khác do nhóm này gây ra trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), 2 vụ ở tỉnh Gia Lai và 1 vụ ở Bình Dương . Tổng tài sản bị trộm cắp lên đến 500 triệu đồng. Số tài sản trộm cắp được nhóm này mang sang các tỉnh khác để tiêu thụ.



Để phụ vụ việc trộm cắp, Hoàng Anh thuê một ô tô theo tháng với giá 17 triệu đồng. Hắn cùng đồng bọn lái xe đi các tỉnh để tiện trộm cắp và chở tài sản trộm cắp.



Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng thì phát hiện nhiều kìm cộng lực, xà beng, các dụng cụ phá cửa, súng, đạn chì cùng nhiều tang vật khác phục vụ việc trộm cắp.

Sau khi hoàn tất điều tra, Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ về cho Công an huyện Buôn Đôn để tiến hành điều tra mở rộng và xử lý theo đúng quy định pháp luật

Nga Đỗ (t/h)