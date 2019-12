Bà làm ông già Noel phát quà, cháu hoảng sợ tưởng 'ông ba bị'

Câu chuyện hài hước xảy ra vào tối qua, ngày 24/12 trong khi nhà nhà đang náo nức "trẩy hội" đêm Giáng Sinh, bà ngoại nhà người ta đã hóa thân thành ông già Noel gây bất ngờ cho các cháu.

Cứ ngỡ các "bảo bối" sẽ vui mừng hớn hở, ùa ra nhận quà thế nhưng, sự thật là... Mũ, áo, râu tóc như một ông già Noel mà đàn cháu yêu lại nhầm tưởng bà là ông... ba bị, nhất quyết không chịu ra mở cửa. Qúa hoảng sợ trước "con người" kỳ dị này, một trong số các bé chụp lén ảnh rồi gửi mẹ cầu cứu. Trong lúc đang vắng nhà, người mẹ dặn dò các con đóng chặt cửa, nếu có ai xông vào thì hét to cho hàng xóm nghe thấy. Rồi cũng ngay lập tức gọi điện về cho bà ngoại, sang hỗ trợ thì nhận được câu trả lời tỉnh bơ: "Tao đang ở trước cửa đây này".





Định làm ông già Noel nhưng lại lỡ làm cháu sợ quá

Ơn giời!

Nguyên văn đoạn hội thoại được mẹ các em chia sẻ trên một diễn đàn, khiến cộng đồng mạng được một trận cười ra nước mắt.

Nhiều lời bình luận khen bà ngoại hóa trang khéo, lại chịu khó. Đặc biệt, có người còn dạm hỏi: "Dễ thương quá, cho e hỏi chị có e trai chưa vợ ko ạ", có người bà cute thế này, ai mà chịu nổi cơ chứ!

Trẻ có thất vọng khi biết sự thật -Ông già Noel - VTC Now