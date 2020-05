Bà mẹ trẻ bỏ lại 2 con rồi lao vào đoàn tàu hỏa tự tử, nghi do trầm cảm

Chiều 14/5, trả lời báo chí ông Nguyễn Viết Hải – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa khiến một người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, trưa cùng ngày, tại khu vực gần chợ Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) người dân phát hiện một người phụ nữ đi xe đạp điện ra đến đường tàu đoạn rẽ vào chợ Thao Chính. Người này đứng đó chờ sẵn khi tàu hỏa đến thì lao vào tự tử, bỏ lại chiếc xe đạp điện.



Cũng theo ông Hải, thông tin sơ bộ vụ tai nạn là do nạn nhân tự lao vào tàu hỏa. Được biết, nạn nhân sinh năm 1986 ở xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Nạn nhân chủ động lao vào đoàn tàu đang chạy để tìm tới cái chết

Một số thông tin trên mạng xã hội cho hay, người phụ nữ đã có hai con, khả năng do bị Trầm cảm đã lâu mới dẫn tới hành động dại dột.



Trước đó, hồi tháng 2, vụ việc tương tự từng xảy ra ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) Khoảng 15h ngày 27/2, tại khu vực đường ray đoạn đối diện với số 5 Ngọc Hồi, thuộc phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa khiến một người phụ nữ bị tàu cán qua bị thương nghiêm trọng, mất một tay và một chân.



Nạn nhân được người dân gọi xe cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là cô gái đôi co, nghi cãi vã với bạn trai thì bất ngờ lao vào đoàn tàu đang chạy, dẫn đến vụ tai nạn.

