Bắc Bộ đón không khí lạnh cuối mùa, sẽ còn mưa vài ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét này chủ yếu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Trong 1-2 ngày tới sẽ mưa lạnh, sau đó ấm dần lên.

Cụ thể, sáng nay (12/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có dông vào ban sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối Tây Nguyên có mưa trái mùa, Nam Bộ mưa ít hơn.

Về thời tiết trên biển, gió đông bắc vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Khu vực Hà Nội từ đêm 11-14/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông tập trung trong đêm 11 và sáng sớm ngày 12/4; sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét sau đêm và sáng.

Từ ngày 15-16/4 có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm lạnh.



Từ ngày 17-19/4 có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.



Từ đêm 19-21/4 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Bắc Bộ 10 ngày tới

Phía Tây Bắc Bộ



Từ đêm 11-14/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung trong đêm 11 và ngày 12/4; sau có mưa vài nơi. Riêng khu Tây Bắc trong đêm 12 và sáng 13/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.



Từ ngày 15-16/4 có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.



Từ ngày 17-19/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.



Từ ngày 20-21/4, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ



Từ đêm 11-14/4 có mưa rào và rải rác có dông. Riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to tập trung trong đêm 11 và sáng sớm ngày 12/4; sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét sau đêm và sáng.



Từ ngày 15-16/4, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm lạnh.



Từ ngày 17-19/4, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.



Từ đêm 19-21/4, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Dòng người đổ ra đường như chưa hề có chỉ thị cách ly xã hội

Kiều Đỗ (t/h)