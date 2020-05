Bất ngờ hình ảnh bác gái bệnh nhân 17 mắc COVID-19 hồi phục thần kỳ sau hơn 2 tháng điều trị

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về các ca bệnh nặng ở Việt Nam, Sức Khỏe bệnh nhân 19 (64 tuổi, bác gái bệnh nhân 17) đã cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân đã tự thở khí phòng ban ngày, chiều tối thở oxy kính 11/p. Bệnh nhân hồi phục tốt, phổi thông khí rõ, không ran, kiểm soát huyết áp, da niêm mạc hồng. Bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt, cơ lực cải thiện. Bệnh nhân hiện không sốt.



Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Đến chiều 11/5, các bác sĩ tại Bệnh viện cho biết, sức khỏe của bệnh nhân 19 đang hồi phục rất nhanh chóng. Trong phòng bệnh, bệnh nhân còn có thể vẫy tay chào mọi người.

Hình ảnh mới nhất về bác gái bệnh nhân 17 mắc COVID-19.





Bệnh nhân 19 tên là L.T.H., 64 tuổi, nhập viện từ ngày 7/3. Đến nay, bệnh nhân đã điều trị tại Bệnh viện hơn 2 tháng và là người nhiễm COVID-19 điều trị dài ngày nhất ở nước ta. Trước đó, không ít lần bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, 3 lần ngừng tuần hoàn, phải lọc máu, đặt ECMO.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm hết mình của các y bác sĩ cùng sự hỗ trợ và hội chẩn thường xuyên bàn phương án điều trị phù hợp của Hội đồng Chuyên môn và các chuyên gia, bệnh nhân 19 đã vượt qua những ngày tháng nguy kịch, sức khỏe ngày càng cải thiện.

Tình hình sức khỏe của bệnh nhân nặng khác là bệnh nhân 91 (nam phi công 43 tuổi người Anh đang điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM) lại không được khả quan như thế. Ngày 10/5, bệnh nhân được được hội chẩn liên viện Việt Đức - Chợ Rẫy - Bệnh Nhiệt đới TP HCM - Bạch Mai - Trung ương Huế, đánh giá khả năng ghép phổi. Đề xuất xem xét khả năng chuyển bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị nội khoa tích cực và đánh giá khả năng ghép phổi.





Theo bản tin lúc 18 giờ ngày 11/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến nay Việt Nam đã tròn 25 ngày không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng. Cũng trong ngày 11/5, có 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng số ca được chữa khỏi tại Việt Nam lên 249 trong tổng số 288 bệnh nhân.

Hiện cả nước chỉ còn 39 bệnh nhân đang điều trị. Trong số đó, 8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 11 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

