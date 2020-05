Tin vui cuối ngày về bác gái bệnh nhân 17: Đã tự thở, tự ăn và liên tục âm tính với SARS-CoV2

Trước đó, bệnh nhân này được xác định lây bệnh từ cháu gái là bệnh nhân 17. Bệnh nhân nhập viện từ nửa đêm ngày 6/3. Sau đó được chỉ định thở máy rồi chạy ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo) trong vòng 17 ngày (từ 19/3 đến 4/4) do tình trạng suy hô hấp rất nặng. Sau khi vừa cai ECMO được 3 ngày, 1h sáng 8/4 bệnh nhân đã xuất hiện cơn sốc tim, 3 lần ngừng tuần hoàn. Nhờ được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bệnh nhân đã thoát khỏi “cửa tử”.

Nếu không có gì thay đổi, bác gái bệnh nhân 17 sắp được công bố khỏi bệnh

Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân này là người được điều trị COVID-19 lâu nhất tại Việt Nam. Trước đó 10 ngày, bệnh nhân diễn biến nặng, phải thở máy do tình trạng suy hô hấp nặng, phải chạ ECMO. Tuy nhiên, đến ngày 4/4, bệnh nhân được cai máy, quay trở lại thở máy.

Đến khoảng 1h ngày 8/4, bệnh nhân xuất hiện 3 lần ngừng tuần hoàn, sốc tim. May mắn được các bác sĩ theo dõi sát sao, hội chuẩn xuyên đêm và cứu chữa thành công. Khi tình trạng bệnh nhân khả quan hơn, các bác sĩ dần dần bỏ thuốc vận mạch, tập cai dần máy thở. Đến nay, sức hồi phục của bệnh nhân được xác định khá tốt nhưng vẫn được theo dõi chặt chẽ.

Liên quan đến các ca bệnh nặng tại Việt Nam, Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa thông tin, bệnh nhân 91 (nam phi công, người Anh) vẫn trong tình trạng nguy kịch. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân 91 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 4 ngày liên tiếp nhưng tình trạng bệnh nhân còn rất nặng.

Nam bệnh nhân hiện nằm yên/an thần, không sốt, tràn khí màng phổi phải, chảy máu nơi ống dẫn lưu màng phổi lượng 300 ml, màu hồng lợt, không ghi nhận chảy máu nơi khác.

Siêu âm tim phổi cho thấy tim co bóp đồng bộ, EF 63%. Phổi phải còn tràn khí màng phổi, có tràn dịch không thuần nhất lượng rất ít, phổi co nhỏ khoảng 4 khoang liên sườn. Phổi trái nhiều Bline hơn mặt trước, mặt bên, không tràn dịch mang phổi trái. Xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 30/4 âm tính.

Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp, mở khí quản, ECMO, lọc máu, dẫn lưu khí màng phổi phải. Tính đến nay, bệnh nhân này đã được can thiếp ECMO trong 29 ngày.

