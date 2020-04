Bác gái của 'bệnh nhân 17' đã 3 lần âm tính, đang cai dần ECMO

Cụ thể, bệnh nhân nữ 64 tuổi là bác gái của "bệnh nhân 17", tiền sử rối loạn tiền đình. Bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính ba lần vào các ngày 26, 27 và 29/3. Hiện bệnh nhân không sốt, đang cai dần ECMO (tim phổi nhân tạo), chuyển sang thở máy.



Bệnh nhân số 26 người Anh đã bỏ máy thở, rút ống nội khí quản và đang được theo dõi. Kết quả xét nghiệm ba lần âm tính vào các ngày 23, 26 và 28/3. Bệnh nhân người Anh còn lại xét nghiệm âm tính vào các ngày 26, 27 và 29/3.

Một bệnh nhân COVID-19 nặng điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ

Được biết, cả hai bệnh nhân này đều có tiền sử đái tháo đường và cao tuổi nên thuộc nhóm có nguy cơ tử vong cao. Một bệnh nhân người Việt khác 50 tuổi trong tình trạng nặng nhưng chưa được công bố kết quả xét nghiệm. Các bệnh nhân này dù có xét nghiệm âm tính nhưng do có bệnh nền nặng nên vẫn được tích cực điều trị.



PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, liên tục trong những ngày qua, Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 đã làm việc rất tích cực, thường xuyên họp, mời các Giáo sư đầu ngành hội chẩn với các bệnh viện đang điều trị người bệnh. Đặc biệt với các người bệnh nặng đều cập nhật tình hình hằng ngày để có tư vấn, hỗ trợ kịp thời các bệnh viện.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ là cơ sở tuyến đầu điều trị cho bệnh nhân COVID-19



Cũng theo bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, trong đợt này có nhiều bệnh nhân nhập viện với dấu hiệu bắt đầu tiến triển nặng. Có đến 80% bệnh nhân nhập viện không có triệu chứng lâm sàng nhưng có tổn thương phổi. Bệnh viện vẫn áp dụng phác đồ nền của Bộ Y tế và phối hợp với những phác đồ đang nghiên cứu để điều trị. Bệnh viện kịp thời tiến hành điều trị mạnh ngay với các loại thuốc đang có, để bệnh không tiến triển nặng thêm.



Hiện còn 158 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại 23 cơ sở y tế, đa số đều có sức khoẻ ổn định; 54 người bệnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất lần 1 với SARS-CoV-2 (trong đó có 43 người bệnh có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên).



Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quôc gia phòng chống dịch COVID-19 diên ra ngày 1/4, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban Điều trị khẳng định: “Điều rất mừng là mặc dù tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đang gia tăng nhưng đến nay chúng ta chưa có trường hợp nào tử vong. Đây là thành tựu rất lớn của ngành y tế. Đến nay, Việt Nam là một trong 5 quốc gia và vùng lãnh thổ có trên 200 ca mắc COVID-19 - Việt Nam đang đứng thứ 88 nhưng chưa có trường hợp nào tử vong".

