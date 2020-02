Bắc Giang: Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải ký cam kết không chở hàng quá khổ, quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì phối hợp với Công an các huyện, thành phố tập trung rà soát, tập hợp, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật về tải trọng, khổ giới hạn của phương tiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.