Bắc Giang: Mâu thuẫn tại xưởng mộc, nam thanh niên bị đâm gục tại chỗ

Báo Giao thông đưa tin, chiều ngày 23/12, tại xưởng mộc của gia đình ông Nguyễn Văn Châu (SN 1960, tại thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ) xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên.

Mặc dù đã được mọi người can ngăn nhưng hai nhóm thanh niên này vẫn hùng hổ xông vào hỗn chiến. Hậu quả khiến 1 nam thanh niên tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Khoa (SN 1999, trú tại xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Anh Khoa là công nhân làm tại xưởng mộc nhà ông Châu.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Nam – Chủ tịch UBND xã Châu Minh cho biết: Chính quyền địa phương nhận được thông tin hai nhóm thanh niên xô xát bên ngoài rồi chạy vào xưởng mộc của gia đình ông Châu. Thời điểm này, anh Khoa đang làm việc trong xưởng mộc nên bị đâm trọng thương.

Ngay sau sự việc xảy ra, anh Khoa được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Còn nhóm thanh niên gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một số nhân chứng đã trình báo sự việc đến Công an huyện Hiệp Hòa. Đơn vị đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang xuống phong tỏa hiện trường, tịch thu hung khí, đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Cơ quan chức năng đã khoanh vùng được đối tượng và đang tổ chức truy bắt về phục vụ điều tra. Về phần nạn nhân , sau khi khám nghiệm xong sẽ bàn giao thi thể cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Cũng tại tỉnh Bắc Giang, chiều ngày 23/11, Công an TP Bắc Giang nhận được tin báo người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trẻ tại kho vật tư ở bờ đê Châu Xuyên (thuộc tổ Châu Xuyên, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thanh Điệp (SN 1988, quê ở xã khu 9, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Theo các nhân chứng kể lại, chị Điệp được phát hiện trong tình trạng đã tử vong, trên người có nhiều vết thương, vùng đầu chảy nhiều máu. Một số người sống gần hiện trường cho biết, chị Điệp và chồng là anh Hoàng Văn Khanh (SN 1979) mới thuê kho vật tư (hiện trường) để kinh doanh phế liệu.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an TP Bắc Giang và Công an các huyện để điều tra, làm rõ hai vụ án mạng trên.

