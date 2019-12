Bắc Giang: Người dân tá hỏa phát hiện nữ chủ kho phế liệu tử vong với nhiều vết máu trên người

Báo Giao thông đưa tin, chiều ngày 23/12, Công an TP Bắc Giang nhận được tin báo phát hiện một thi thể một người phụ nữ trẻ tại kho vật tư ở bờ đê Châu Xuyên (thuộc tổ Châu Xuyên, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ).

Ngay lập tức Công an TP Bắc Giang phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang xuống phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Lực lượng chức năng xác định, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Điệp (SN 1988, trú tại xã khu 9, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Hiện đang tạm trú tại tổ Châu Xuyên, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang.

Theo nhân chứng, chị Điệp được phát hiện trong tình trạng đã tử vong, trên người có nhiều vết thương, vùng đầu chảy rất nhiều máu. Một số người quen biết với nạn nhân cho biết, chị Điệp và chồng là anh Hoàng Văn Khanh (SN 1979) mới thuê kho vật tư (hiện trường) để kinh doanh phế liệu. Từ ngày vợ chồng chị chuyển về đây chưa từng thấy điều tiếng gì.

Hiện thi thể chị Điệp đang được cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm. Công an đã thu giữ một số vật chứng tại hiện trường và đang điều tra , làm rõ nguyên nhân để truy bắt tội phạm.

Hiện trường vụ án

Trước đó đúng 1 ngày, Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cũng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người đàn ông tử vong bất thường ngoài ruộng lúa. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Lưu (SN 1976, thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Theo trình báo của người dân, đêm 21/12, người dân địa phương phát hiện ánh đèn trên ruộng lúa tại khu vực chòi Mẹ Tré (thôn Thủy Ba Tây) rọi lên trời, thấy lạ nên nhiều người đến kiểm tra. Khi tới nơi thì tá hỏa phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên chiếc bẫy chuột bằng xung điện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Linh đã xuống phong tỏa hiện trường, lấy lời khi nhân chứng, tiến hành khám nghiệm tử thi. Theo Công an huyện Vĩnh Linh, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Cơ quan đang đợi báo cáo kết quả giám định nhưng với những đặc điểm xuất hiện tại hiện trường thì nghi ngờ khả năng nạn nhân tử vong do điện giật.

Your browser does not support HTML5 video.

Người đàn ông chết bất thường giữa nền nhà

Nga Đỗ (t/h)