Bắc Giang quyết liệt phòng chống dịch bệnh COVID-19

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, ngay tối mồng 02 tết tức ngày 26/01/2020 Sở Y Tế tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng các ngành chức năng đã vào cuộc lập danh sách theo dõi những người có nguy cơ nhiễm bệnh, cho đi kiểm tra lấy mẫu để có những ứng phó kịp thời trong trường hợp có chuyển biến xấu. Ngay những ngày tiếp theo tức mồng 03, mồng 04 và mồng 05 tết, Sở y tế tỉnh đã chuẩn bị kỹ những kế hoạch phương án để làm tờ trình trình ban chỉ đạo phòng chống dịch.

Ngày 03/02 UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định số 175/QĐ-UBND về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra do chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái làm Trưởng ban, phó ban gồm có phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Phó giám đốc phụ trách sở y tế Trần Văn Sinh và các thành viên ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Do có sự chuẩn bị tốt ở công tác dự phòng, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao, tổ chức tuyên truyền thường xuyên, rà soát, báo cáo tình diễn biến tình hình dịch bệnh từng ngày từng giờ và sự phối hợp chặt chẽ xuyên suốt giữa các ban ngành và nhân dân trên địa bàn nên đến thời điểm hiện nay, tỉnh Bắc Giang chưa ghi nhận có trường hợp nào nhiễm Covid-19.

Thành lập khu cách ly người nghi nhiễm và có nguy cơ nhiễm Covid-19

Ngày 07/2/2020 UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định số 194/QĐ-UBND về việc trưng dụng 03 cơ sở bao gồm Trường Quân Sự tỉnh Bắc Giang, thuộc địa bàn thành phố Bắc Giang, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ Hội nông dân – Hội nông dân tỉnh Bắc giang và Trung tâm giáo dục Quốc phòng và an ninh – Trường cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang thuộc xã Quế Nham, huyện Tân Yên để thành lập cơ sở cách ly phòng chống dịch với những người nghi nhiễm bệnh.

Khu vực cách ly trên địa bàn xã Quế Nham.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bắc Giang, tính đến ngày hôm nay (16/2) đã có 03 đợt cách ly được thực hiện và số người được quản lý cách ly tập trung là 27 người Việt nam và 12 người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh này (giảm 02 người nước ngoài do hết thời gian cách ly).

Khu cách ly được lựa chọn có vị trí xa khu dân cư, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời đến người dân quanh khu vực. Ông nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch xã Quế Nham cho biết: “Xã đã phát hơn 1000 tờ tuyên truyền về phòng chống dịch cho người dân, kết hợp phát bản tin về Covid19 trên bằng loa đến từng thôn làng trong xã”.

Công an huyện Tân Yên Phát khẩu trang cho người tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Phó trưởng công an huyện Tân Yên cũng cho biết: “Để đảm bảo an ninh khu vực cách ly trên địa bàn, công an huyện tổ chức 06 cán bộ luôn trường trực tại đây, cùng phối hợp với các ngành địa và địa phương đảm bảo an ninh trật tự 24/24 và khu cách ly không phải để giữ người bị bệnh mà để cách ly những người có nguy cơ nhiễm bệnh nhằm theo dõi và chăm sóc được tốt hơn trong thời gian nhất định, nhân dân địa phương vẫn an tâm sản xuất và sinh hoạt bình thường. Vừa qua, công an huyện Tân Yên tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người tham gia giao thông nhằm đồng hành cùng người dân trong mùa dịch”.

Ngành Y tế Bắc Giang chưa bao giờ đơn độc



Trao đổi với PV báo Trao đổi với PV báo Sức Khỏe Cộng đồng, phó giám đốc phụ trách sở Y tế Trần Văn Sinh cho biết: “Ngành y tế Bắc Giang chưa bao giờ đơn độc, và trong những ngày chống dịch như thế này lại càng cảm nhận được rõ hơn tinh thần đoàn kết đồng tâm của cả hệ thống chính trị. Từ UBND tỉnh đến các đơn vị cấp dưới, các sở ban ngành, các lực lượng, các hội, hiệp hội và cộng đồng dân cư trên địa bàn”.

Có mặt thực tế tại một số địa phương trong tỉnh, PV ghi nhận được tình hình chống dịch quyết liệt như chống giặc ở nơi đây. Ở các trung tâm y tế, ngay ngoài cổng vào là những biển cảnh báo, tuyên truyền về Covid-19 , tiếp đó là bàn phân luồng bệnh nhân ngay từ cổng vào với đội ngũ cán bộ y bác sỹ luôn túc trực. Bác sỹ Ngô Thị Thu Hà, Giám đốc trung tâm y tế huyện Tân Yên cho biết: “Trung tâm bố trí cán bộ tại khu vực riêng sát cổng nơi đón tiếp bà con đến để kiểm tra ngay từ ban đầu, nếu có dấu hiệu thì sẽ phát miễn phí khẩu trang ngay và thực hiện các bước tiếp theo nhằm phân luồng bệnh nhân và đảm bảo không bị lọt trường hợp nào có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19”.

Trung Tâm y tế huyện Tân Yên tổ chức phân luồng người khám bệnh.

Tại Trung tâm y tế huyện Yên Thế, PV cũng ghi nhận công tác tuyên truyền về Covid-19, thăm khám bệnh được tổ chức rất bài bản với bàn đón tiếp, phân loại người đến khám, bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại bàn… Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế chia sẻ: “UBND huyện phối hợp cùng các ban ngành, An ninh , Y Tế, kiểm tra rà soát các trường hợp có nguy cơ nhiễm cao như những người nước ngoài, người bản địa nhập cảnh vào địa phương trở về từ những vùng có dịch để có biện pháp ứng phó kịp thời. Phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, việc cách ly những trường hợp nguy cơ nhiễm cao là để bảo vệ sức khỏe cho chính họ, và cho cả cộng đồng”.

Ông Phan Thanh Hợp – Phó trưởng công an huyện Yên thế cho biết: "Bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, công an huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến người dân, và tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn".



Lê Hoàng