 Bắc Giang: Thực hiện cao điểm xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên Đán

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội đầu xuân 2020, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc kiểm soát thường xuyên, liên tục và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông sau khi Luật Phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực.