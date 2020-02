Bắc Kạn: Tiếp nhận, cách ly 173 lao động Việt trở về từ Trung Quốc

Theo thông tin mới nhận được, vào ngày 15/2/2020, tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận 173 công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước. Các công dân này tập trung tại doanh trại trung đoàn 750 và được khám sàng lọc, tư vấn, cấp phát các vật dụng cần thiết vào khu vực cách ly, theo dõi trong 14 ngày.

Các công dân trở về từ Trung Quốc được kiểm tra thân nhiệt, khám sàng lọc

Trong số những người lao động mà tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận đợt này có 113 nam và 60 nữ, đến từ 29 địa phương, như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Điện Biên, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Đoàn người trở về từ tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc).

Hiện, tỉnh Bắc Kạn bố trí 9 bác sĩ thường trực để theo dõi và chăm sóc Sức Khỏe tại khu vưc cách ly. Bên cạnh đó, Công an thành phố Bắc Kạn cũng điều động 6 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đảm bảo an ninh và giám sát không để người cách ly bỏ trốn.

Đoàn lao động này sẽ được cách ly 14 ngày

Những công dân từ Trung Quốc trở về được khám bệnh, theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu phát hiện công dân nghi ngờ nhiễm Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm, chuyển người mắc bệnh đến cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị.

Thông tin bên lề, chiều hôm 14/2, nhận định tình hình dịch Covid--19 đang có diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên. Theo đó, đã có 40 tỉnh/thành phố thực hiện chỉ đạo và cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng đã quyết định cho lủi thời gian kết thúc năm học 2019-2020 và một số mốc thời gian trong khung thời gian năm học.

Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 15/2