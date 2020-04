Bạc Liêu: 2 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh trong ngày hôm nay

Thông tin từ tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.



Quá trình điều trị, các bệnh nhân này đều có tiến triển tốt, đến nay, sau nhiều lần xét nghiệm liên tục đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.



Hai bệnh nhân đó là:



Bệnh nhân 156 ( BN156), giới tính nam, quốc tịch Việt Nam. Anh được nhập viện ngày 27/3, quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã được xét nghiệm. Trong các ngày từ 12/4 đến 16/4, các kết quả xét nghiệm đều cho thấy bệnh nhân âm tính với COVID-19.

Hiện nay, tỉnh miền Tây đã điều trị thành công cho 13 trường hợp





Bệnh nhân số 241 (BN241), nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân nhập viện vào ngày 1/4, nhiều lần có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 3 lần vào ngày 9/4, ngày 12/4 và ngày 16/4.



Tình hình bệnh nhân hiện tại không sốt, không ho, toàn trạng ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi Tình hình bệnh nhân hiện tại không sốt, không ho, toàn trạng ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi Sức Khỏe trong 14 ngày tiếp theo.



Tính đến thời điểm này, đã có 203/268 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi bệnh.



Riêng tại tính miền Tây, 13/13 ca nhiễm đã được điều trị thành công, bao gồm: Cần Thơ (BN145, BN154), Bến Tre (BN123), Đồng Tháp (BN101, BN102, BN103, BN104), Trà Vinh (BN105, BN106, BN144), Bạc Liêu (BN155, BN156, BN241).



Minh Tú (t/h)