Bạc Liêu: Cả gia đình người bán hàng rong và hàng xóm đi cách ly vì bán trà cho người nhiễm COVID-19

Tin tức mới nhất ngày 21/5, Trí thức trẻ dẫn lại thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo về trường hợp người mua bán tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 19/5, một người đang điều trị tại khoa nhiễm Bệnh viện Bạc Liêu đã cung cấp bức ảnh 1 người ngoài vào khu cách ly và trực tiếp bán hàng cho bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây. Hình ảnh này tiếp tục được gửi cho điều dưỡng và ban giám đốc Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 19/5, một người đang điều trị tại khoa nhiễm Bệnh viện Bạc Liêu đã cung cấp bức ảnh 1 người ngoài vào khu cách ly và trực tiếp bán hàng cho bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây. Hình ảnh này tiếp tục được gửi cho điều dưỡng và ban giám đốc Bệnh viện



Sau đó, lãnh đạo bệnh viện thông báo đến Công an TP Bạc Liêu đề nghị đơn vị này truy tìm tung tích người bán hàng trong ảnh.

Ảnh minh họa.



Qua quá trình xác minh, người bán hàng rong chính là anh Trần Khánh Vui (sinh năm 1988, ngụ tại Khóm 5, phường 2, thành phố Bạc Liêu). Chiều 16/5, anh Vui khi đang đi ngang qua bệnh viện thì gặp anh Hoàng Hoa Thiết (sinh năm 1987, quê quán Hải Dương) - bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại khu cách ly Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Lúc này, anh Thiết đã gọi anh Vui lại và mua 1 ly trà đường.



Lúc này, anh Vui lại gần đứng ngoài khu cách ly bán trà cho anh Thiết (cả 2 cùng đeo khẩu trang). Chưa dừng lại ở đó, anh Thiết còn tiếp tục 2 lần nhờ anh Vui mua giúp thuốc lá. Lần đầu, anh Vui tự đi mua, lần 2 thì anh Vui về nhà nhờ con gái là Trần Yến Ngọc (sinh năm 2011, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng) đi mua và đem đến.



Ngay khi xác định vụ việc, gia đình anh Vui và ông Trần Bích Hiền (sinh năm 1970, ngụ tại Phường 3, thành phố Bạc Liêu), có tiếp xúc với Ngay khi xác định vụ việc, gia đình anh Vui và ông Trần Bích Hiền (sinh năm 1970, ngụ tại Phường 3, thành phố Bạc Liêu), có tiếp xúc với gia đình ông Vui đã được đưa vào Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để lấy mẫu xét nghiệm.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, những người tiếp xúc với anh Vui trong bệnh viện cũng đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu xác minh và xử lý kịp thời. Đồng thời, Công an thành phố và Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu tiếp tục điều tra, xác minh những người tiếp xúc với gia đình anh Trần Khánh Vui, gia đình ông Trần Bích Hiền, lập danh sách theo dõi cách ly tại nhà theo hướng dẫn hiện hành.



Liên quan đến vụ việc, TTXVN dẫn lại lời ông Lê Hoàng Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, đơn vị vừa kiến nghị lên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc xem xét cách ly cục bộ khu dân cư xóm Huế (thành phố Bạc Liêu). Ngoài ra, xem xét việc cho học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (nơi con anh Vui học) nghỉ đến hết ngày 24/5. Trường cũng được phun thuốc sát khuẩn và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Bạc Liêu nhận định đây là trường hợp phức tạp và có thể gây lây lan trong cộng đồng nên đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách để xử lý và đề xuất về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu xem xét.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



Thùy Nguyễn (t/h)