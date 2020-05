Bắc Ninh: Bến bãi không phép lấn chiếm đê điều và điệp khúc "đang kiểm tra"

UBND huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vừa ra yêu cầu kiểm tra xử lý, dẹp bỏ bến bãi không phép lấn chiếm hành lang đê điều tại địa phương và đã làm công văn gửi UBND xã Kim Lũ (Sóc Sơn), UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm.





Bãi tập kết vật liệu xây dựng rộng lớn không phép và công trình trái phép.





Đây là động thái của chính quyền huyện Yên Phong (Bắc Ninh) sau khi Sức Khỏe Cộng đồng có bài viết về bãi tập kết vật liệu xây dựng của ông Đinh Văn Kỳ (xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) lấn chiếm hành lang đê điều, không phép hoạt động nhiều năm nay.

Lều lán xây dựng trái phép để quản lý bãi tập kết VLXD nhà ông Đinh Văn Kỳ được huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết thuộc mốc giới hành chính xã Kim Lũ (Sóc Sơn, Hà Nội) quản lý.





Trao đổi với phóng viên Sức khỏe Cộng đồng ông Lưu Văn Mùi (phó chủ tịch UBND huyện Yên Phong) cho biết: Huyên vẫn đang kiểm tra sự việc và làm công văn gửi UBND xã Kim Lũ (Sóc Sơn), UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để phối hợp kiểm tra xử lý vì lều lán để phục vụ quản lý bãi tập kết vật liệu xây dựng thuộc địa giới hành chính xã Kim Lũ (Sóc Sơn) quản lý.





Ông Mùi cũng khẳng định bãi tập kết vật liệu xây dựng nhà ông Đinh Văn Kỳ lách luật để hoạt động.





“Sau khi kiểm tra làm rõ huyện sẽ thông tin cho báo chí vì liên quan địa giới hành chính của huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nên phải chờ kết quả kiểm tra”, ông Mùi nói thêm.





Như đã đưa tin, tại xã Hòa Tiến (Yên Phong, Bắc Ninh), trên đoạn đê hữu Cà Lồ qua địa bàn thôn Yên Tân, bến bãi tập kết cát sỏi hoạt động không phép nhiều năm nay, lấn chiếm hành lang đê điều, hành lang thoát lũ, gây ảnh hưởng môi trường. Bãi Vuông được thôn Yên Tân ký hợp đồng giao khoán cho ông Đinh Văn Kỳ (SN 1987, trú trong xã) trồng cây hằng năm.





Một góc bãi tập kết kinh doanh VLXD trái phép của ông Đinh Văn Kỳ nhìn từ bên kia sông Cà Lồ.





Tuy nhiên kể từ khi được giao đất, ông Kỳ đã không trồng cây mà san gạt mặt bằng làm bãi tập kết vật liệu. Kể từ đó đến nay, cơ quan chức năng huyện Yên Phong và xã Hòa Tiến đã rất nhiều lần đến làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính ở bãi cát không phép này.





Máy móc tại bãi cát.





Đã bị lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ, di dời công trình vi phạm nhiều lần nhưng đến nay, bãi cát không phép và công trình xây dựng vẫn tồn tại.





Bãi tập kết VLXD không phép hoạt động công khai nhiều năm, vây nhưng đến nay chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương vẫn đang chỉ dừng lại ở khâu... kiểm tra và chờ kết quả kiểm tra mới xử lý.





Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin…

