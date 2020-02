Bắc Ninh: CSGT đẩy mạnh ra quân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội đầu xuân 2020, Phòng CSGT công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn tỉnh mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.