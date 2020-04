Bắc Ninh phong tỏa 1 phân xưởng ở Công ty SamSung, cách ly hàng trăm người liên quan đến BN 262

Theo Báo Giao thông, sáng 13/4, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay khi nhận được thông báo của Bộ Y tế về việc bệnh nhân số 262 dương tính với SARS-CoV-2, UBND tỉnh đã làm việc với Công ty TNHH SamSung Bắc Ninh ngay trong đêm 12/4.

Trước mắt, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ phân xưởng nơi nhân viên này làm việc. Đến 6h sáng nay (13/4), UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu cách ly bắt buộc khoảng 40 người được xác định là F1, có tiếp xúc gần với bệnh nhân trên.

Đồng thời, hàng trăm công nhân tại phân xưởng, những người đi cùng xe với người bệnh được yêu cầu cách ly tại chỗ, tuyệt đối không di chuyển đến các địa phương khác.



Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, trong ngày 13/4, lực lượng chức năng tỉnh tiếp tục cùng Công ty tiêu độc khử trùng toàn bộ nhà xưởng, xe đưa đón, bến xe... "Quan điểm của tỉnh là khẩn trương, hạn chế tối đa việc phát tán dịch bệnh trong cộng đồng”, bà Nguyễn Hương Giang nói.



Bệnh nhân 262 là nam, 26 tuổi, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân làm việc tại bộ phận Kiểm tra chất lượng, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV). Đây là công ty chuyên sản xuất màn hình LCD & AMOLED cho sản phẩm điện tử, như TV, điện thoại, máy tính có nhà máy đặt tại Bắc Ninh.



Ngày 27/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN254 (là bác của bệnh nhân). Đến ngày 31/3, bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt.

Như vậy, thôn Hạ Lôi có 10 trường hợp mắc COVID-19 bao gồm các bệnh nhân: BN243, BN250, BN253, BN254, BN257, BN258, BN259, BN260, BN261, BN262.

Trước đó, từ hồi giữa tháng 3 vừa qua, theo đề nghị của phía Hàn Quốc với 700 chuyên gia Hàn Quốc của Samsung và công ty đối tác tại Việt Nam sang làm việc tại Công ty Samsung Display Việt Nam được chính phủ Việt Nam đồng ý để không cách ly tập trung.

