233 chuyên gia nước ngoài sang Bắc Ninh làm việc được cách ly như thế nào?

Tin tức mới nhất ngày 5/5, TTXVN thông tin, vào cùng ngày Sở Y tế Bắc Ninh đã tiến hành tiếp nhận và cách ly 233 chuyên gia nước ngoài sang làm việc. Những chuyên gia này đã được khai báo y tế, thực hiện thêm các nội dung khác đúng theo quy định của Chính phủ sau khi máy bay hạ cánh xống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).



Bên cạnh đó, 233 chuyên gia này còn được kiểm tra y tế, mặc trang phục bảo hộ chống dịch, di chuyển bằng xe chuyên dụng đã được khử khuẩn về khách sạn tại thành phố Bắc Ninh và huyện Yên Phong.

Trong số 233 chuyên gia thì 177 người được thực hiện cách ly tại Khách sạn J&C Hotel, huyện Yên Phong, được xét nghiệm COVID-19 đúng theo quy định.



Sau 6 ngày có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, 177 người này sẽ được đến làm việc ở công ty, bố trí làm việc độc lập tại văn phòng và phân xưởng, không tiếp xúc với người xung quanh. Quá trình di chuyển và làm việc sẽ được cán bộ y tế và lực lượng công an giám sát chặt chẽ.



56 chuyên gia còn lại được bố trí cách ly từ tầng 9 đến tầng 13 của khách sạn Mường Thanh và cũng được tiến hành xét nghiệm đúng theo quy định. Nếu kết quả âm tính, các chuyên gia sẽ được cấp giấy xác nhận cách ly 14 ngày.

Được biết, cả 2 địa điểm cách ly trên đều đã được vệ sinh, khử khuẩn hàng ngày, toàn bộ nhân viên và chuyên gia nước ngoài đều theo dõi Sức Khỏe , đo thân nhiệt 2 lần/ngày.

Đến sáng 5/5, cả nước có tổng số 25.625 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, có 246 người cách ly tập trung tại Bệnh viện , 6.165 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 19.214 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.



