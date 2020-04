Bác ruột bệnh nhân 17 sức khỏe diễn biến xấu, cân nhắc tái can thiệp ECMO

Bệnh nhân số 19 (bác ruột bệnh nhân số 17) trở nặng, riêng trong đêm 7/4 đã 3 lần ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ đang xem xét tái can thiệp tim phổi nhân tạo ECMO đối với trường hợp này.

Theo thông tin mới nhất từ Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, Sức Khỏe bệnh nhân số 19 là bà L.T.H. (64 tuổi, ở Trúc Bạch, TP Hà Nội; bác gái bệnh nhân số 17, chị N.T.H.N.) trở nặng trở lại. Các bác sĩ đang cân nhắc chỉ định can thiệp ECMO lần nữa đối với bệnh nhân này.

Được biết, đêm ngày 7/4, bệnh nhân số 19 đã 3 lần ngừng tuần hoàn. Các chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực, cấp cứu, hô hấp và các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã lập tức hội chẩn, tích cực cấp cứu, điều trị. Rất may, đến thời điểm hiện tại bệnh nhân đã tạm ổn định.

Đến sáng 9/4, bệnh nhân số 19 vẫn duy trì thở máy. Các chuyên gia y tế đang cân nhắc, xem xét việc có cần tái can thiệp ECMO cho bệnh nhân này hay không.

Trước đó, bệnh nhân 19 có diễn biến suy hô hấp nặng, bắt đầu được can thiệp ECMO từ ngày 19/3. Tới ngày 4/4, bệnh nhân được cai ECMO, chuyển sang thở máy do sức khỏe chuyển biến tốt hơn.

Bệnh nhân đã 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 sức khỏe vẫn yếu do có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình.

Một bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của các bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, đến hết sáng 9/4, Việt Nam có tổng số 251 bệnh nhân, trong đó đã có 128 bệnh nhân chữa khỏi/ra viện.

Có 5 bệnh nhân đang phải thở máy, 1 bệnh nhân phải ca thiệp ECMO là bệnh nhân 91 (phi công Vietnam Airlines, ca bệnh đầu tiên tại Buddha) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Ngoài ra, những bệnh nhân còn lại đa số tình trạng ổn định. "Đáng mừng là số lượng bệnh nhân nhập viện vì dương tính ít hơn số bình phục. Tỷ lệ bệnh nhân chữa khỏi chiếm hơn 50%", ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Quản lý Khám Chữa bệnh, Bộ Y tế nói.

Ông Khuê cũng cho biết các bệnh nhân đang được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Ngoài ra, các chuyên gia cũng tích cực nghiên cứu, học hỏi những phác đồ mới của các nước như Cuba, Nhật Bản, Pháp... để đưa vào thử nghiệm trong điều trị.

Đặc biệt, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và hệ thống các bệnh viện chuyên ngành Huyết học khác đang tiến hành lấy máu và chiết tách huyết tương của những người đã khỏi bệnh để nghiên cứu, sử dụng cho những người bệnh nặng, dựa theo phác đồ mà Tổ chức Y tế thế giới WHO khuyến cáo.

"Chúng tôi đang lập một mạng lưới những bệnh viện có các chuyên khoa đầu ngành giỏi, cùng các thầy thuốc có kinh nghiệm điều trị, nhằm cứu chữa được các bệnh nhân COVID-19 nặng, bệnh nhân có bệnh nền, khi đã hết giai đoạn điều trị trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới", báo Vnexpress dẫn lời ông Lương Ngọc Khuê.

