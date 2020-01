Bác sĩ 103 tuổi chia sẻ bí quyết sống thọ: Mỗi ngày ăn 2 quả này

Là một thành viên trong lĩnh vực sức khỏe tim mạch Trung Quốc, bác sĩ y học nổi tiếng Trung Quốc Nguyễn Sĩ Di năm nay đã 103 tuổi nhưng vẫn vô cùng minh mẫn, khỏe mạnh. Ông cho biết, Sức Khỏe tim mạch có liên quan rất lớn đến tuổi thọ. Con người muốn sống lâu , sống khỏe thì mạch máu phải không bị tắc nghẽn, dòng máu chảy phải trơn tru.

Do đó, ông Di thường xuyên chú ý đến sự điều tiết và lưu thông của tim mạch. Trong một chương trình sức khỏe, ông đã giới thiệu với mọi người về bí quyết "một loại trà, một loại rau, một loại quả" giúp ông sống thọ. Bí quyết này đặc biệt rất tốt cho những người trung niên, người cao tuổi.



Ăn 2 quả óc chó mỗi ngày để bổ thận dưỡng tim





Y học Trung Quốc gọi thịt quả óc chó là thịt hồ đào, có tác dụng bổ thận dưỡng tim. Vỏ ngoài cùng của nhân quả chứa đến 90% chất chống oxy hóa , đây cũng chính là một trong những bộ phận lành mạnh nhất của quả óc chó nên tiêu thụ; tuy nhiên, nhiều người lại vô tình loại bỏ lớp vỏ này khi ăn.

Chất béo trong quả óc chó là loại axit béo không bão hòa, không chỉ có tác dụng giảm mỡ mà còn chống xơ vữa động mạch, giúp an thần, là thực phẩm dành cho người trung niên và người cao tuổi.





Mỗi ngày, ông Di chỉ ăn 2 quả óc chó để dạ dày không mệt, cũng không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Ông thường nghiền thịt quả óc chó cho vào cháo hoặc sữa để thưởng thức. Những người bị tiểu đêm thì không nên vứt lớp vỏ mà dùng nó ngâm với nước uống thường xuyên.

Thường xuyên ăn rong biển để giảm táo bón, ngăn ngừa xơ vữa





Ông Di thường xuyên ăn rong biển để làm mềm mảng bám, ngăn ngừa bệnh tim mạch. Thực tế, rong biển là thực phẩm mềm, có tính mát. Y học hiện đại cũng khẳng định, rong biển có tác dụng chống viêm, giải độc, giảm chất béo trong cơ thể. Bên cạnh đó, rong biển còn giàu polysacarit có khả năng hấp thụ chất thải chuyển hóa trong ruột, thúc đẩy đại tiện. Do đó, đây là loại thực phẩm rất tốt cho người trung niên và người già.

Tự làm ra loại trà đặc biệt để thưởng thức



Để thay thế trà, ông Di đã phát minh ra loại thức uống dinh dưỡng dành cho những người phân dính, mỡ máu cao; có tác dụng giảm đờm, giảm tắc nghẽn trong máu, từ đó tăng cường sức khỏe mạch máu cũng như chuyển hóa mỡ trong gan.



Cách làm trà: Chuẩn bị 5g táo gai, 5g hạt muồng (hay còn gọi là thảo quyết minh), 2g nghệ, một ít bạch truật và trà (có thể là trà xanh, trà đen hoặc trà hoa nhài ). Cho hết nguyên liệu và trà vào trong ấm, thêm nước và đun sôi khoảng 15 đến 20 phút.

