Bác sĩ Anh chia sẻ kỹ thuật thở cho phổi, rất hữu ích trong phòng và điều trị COVID-19

Kỹ thuật thở này được chia sẻ bởi bác sĩ Sarfaraz Munshi, hiện đang công tác tại Bệnh viện Queen's ở Romford (phía Đông thủ đô London, Anh).



Bác sĩ Munshi khẳng định, kỹ thuật thở là cách duy nhất để đưa oxy vào sâu trong phổi. Và cách thở này có thể giúp bệnh nhân mắc COVID-19 tránh được tổn thương phổi chuyển biến xấu hơn.





Các triệu chứng đầu tiên khi mắc virus corona chủng mới thường là ho dai dẳng kèm theo sốt, tuy nhiên một số người khác sẽ phát triển các vấn đề về hô hấp. Khi mắc bệnh, virus sẽ nhân lên không ngừng trong đường hô hấp, ảnh hưởng đến đường thở và khiến bệnh nhân khó thở hơn bình thường, có thể cảm thấy đau đớn.





Hầu hết các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng phải nhập viện vào khoa hồi sức tích cực với ARDS - hội chứng suy hô hấp cấp. Khi đó, họ cần phải có sự hỗ trợ của máy thở để đẩy không khí vào sâu trong phổi. Phổi cần phải được nhận đủ không khí, để oxy được vận chuyển đi khắp cơ thể qua đường máu và tới những cơ quan quan trọng.





Do đó, bác sĩ Munshi khuyên rằng, hãy thực hiện kỹ thuật thở 2 lần trước khi nằm sấp và thở sâu trong khoảng 10 phút. Ông cho rằng: Phần lớn phổi nằm ở lưng chứ không phải đằng trước. Bởi vậy, ông Munshi cũng cảnh báo, bệnh nhân nhiễm COVID-19 không nên nằm ngửa bởi nó có thể làm giảm dung tích phổi và làm tắc đường thở.





Nguyên nhân bởi, khi nằm ngửa bạn sẽ khiến nhiều đường thở nhỏ hơn bị đóng kín, không tốt trong khoảng thời gian bị nhiễm trùng; thậm chí có thể dẫn đến xẹp phổi, tiếp đến là viêm phổi thứ phát. Trong đó, xẹp phổi là tình trạng sụp đổ hoàn toàn một hoặc toàn bộ phổi, xảy ra khi các phế nang bị xẹp hay chứa đầy chất lỏng.





Đây cũng là lý do những người mắc COVID-19 thường được bác sĩ cho nằm sấp để cải thiện kết quả. Tư thế này giúp các phế nang mở ra nhiều hơn, điều này rất quan trọng với việc lấy oxy cung cấp cho phần còn lại của cơ thể. Nằm sấp còn giúp thoát dịch và ngăn phổi bị nhiễm trùng, tăng lưu lượng máu.





Kỹ thuật thở được bác sĩ Munshi chia sẻ bao gồm: Hít thở sâu 5 lần liên tiếp, kết thúc lần hít thở sâu thứ 6 bằng tiếng ho (đã được che bằng tay hoặc khăn giấy). Việc này giúp đẩy chất nhầy trong đường hô hấp ra khỏi miệng.





Theo bác sĩ Munshi, khi bị nhiễm trùng thì cơ thể cần phải lấy một lượng lớn không khí vào đáy phổi. Kỹ thuật thở này là cách duy nhất giúp bệnh nhân làm được điều đó. Ông cũng muốn các bệnh nhân áp dụng kỹ thuật này ngay nếu bị nhiễm, hoặc trước thì càng tốt.





Ca ngợi kỹ thuật thở này, J. Rowling - tác giả bộ truyện Harry Potter nói rằng, chính nó đã giúp bà bình phục sau khi nghi nhiễm virus corona chủng mới.





Bác sĩ Munshi cũng cho biết, đồng nghiệp của ông là bà Sue Elliot (y tá trưởng) đã áp dụng phương pháp thở này giúp bệnh nhân đang điều trị trong phòng chăm sóc tích cực mỗi ngày. Ông cũng khuyên những bệnh nhân đang tự cách ly tại nhà và những người chưa mắc bệnh có thể áp dụng kỹ thuật này.





