Bác sĩ bệnh viện K điểm mặt 3 loại thực phẩm quen thuộc càng ăn càng dễ mắc ung thư đại trực tràng

Ngày nay, ung thư đại trực tràng trở thành căn bệnh ung thư phổ biến ở nước ta và trở thành nguyên nhân gây tử vong cao thứ 4 trong số các loại bệnh ung thư. Hơn nữa, nguy cơ mắc bệnh còn có liên quan chặt chẽ đến thói quen ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.



TS BS Phạm Văn Bình – Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện K trung ương cho biết: Bệnh ung thư đại trực tràng có thể bắt gặp ở bất kỳ vị trí nào của đại trực tràng, đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng lên, đại tràng sigma… Những năm gần đây, ung thư đại trực tràng ngày càng gia tăng chóng mặt. Đây là một loại ung thư có thể chữa được nếu như phát hiện sớm.



Ngày nay, ung thư đại trực tràng trở thành căn bệnh ung thư phổ biến ở nước ta và trở thành nguyên nhân gây tử vong cao thứ 4 trong số các loại bệnh ung thư.

Liên quan đến vấn đề này, BS Bình cũng chỉ điểm 3 loại thực phẩm quen thuộc càng ăn càng dễ mắc ung thư đại trực tràng:



Đồ ăn mặn, thực phẩm lên men, thực phẩm chứa nhiều chất bảo quản: Những thực phẩm chứa nhiều muối hoặc nhiều chất bảo quản, thực phẩm lên men thường chứa các chất gây đột biến gen, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tổn hại đến hệ tiêu hóa, dẫn đến ung thư đại trực tràng.



Tuy nhiên, đa số người Việt có thói quen ăn nhiều thịt, ít rau, chính điều này đã gây áp lực lớn lên dạ dày và hệ tiêu hóa.

Rượu, bia và các chất lên men: Đây toàn là những thực phẩm gây hại cho hệ tiêu hóa. Do đó, nên hạn chế tiêu thụ chúng, đặc biệt là những người có tiền sử về bệnh dạ dày , đại tràng càng nên tránh xa kẻo đến lúc ung thư hối cũng không kịp.

Bên cạnh việc hạn chế tiêu thụ 3 nhóm thực phẩm trên, BS Bình còn bổ sung thêm 2 thói quen giúp mọi người ngăn ngừa ung thư đại trực tràng:



Tăng cường hoạt động thể chất: Hoạt động thể chất không chỉ là biện pháp “vàng” giúp tăng cường sức khỏe, duy trì vóc dáng; nó còn giúp chúng ta ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch và ung thư.



Your browser does not support HTML5 video.