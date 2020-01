Bệnh nhân không đồng tình với các giải thích của bác sĩ rằng nguyên nhân khiến thai nhi tử vong là do "nhau bong non và dây rốn quấn cổ".

Theo phản ánh từ anh Nguyễn Văn Quý, ngày 28/12/2019, anh đưa vợ đến khám thai tại Bệnh Viện Từ Dũ . Lúc này, thai thi được khoảng 40 tuần 1 ngày. Thấy vợ anh có dấu hiệu ra dịch hồng nên các bác sĩ khuyên nhập viện.

"13h26 phút vợ chồng tôi ứng tiền nhập viện, lúc này kết quả đo tim thai là 151 lần/phút", báo Tuổi Trẻ dẫn lời anh Quý.

Theo chồng sản phụ , trong khoảng thời gian từ 17-21h cùng ngày, vợ anh đau và ra nhiều máu. Anh đã nhiều lần thông báo với các y bác sĩ phụ trách nhưng nhân viên y tế tỏ ra "thờ ơ".

Cụ thể, lúc 17h vợ anh có dấu hiệu ra máu đỏ tươi, kèm theo đau bụng. Anh dẫn vợ lại phòng trực bác sĩ, sau khi đo tim thai, nhân viên y tế nói "ra máu vậy là dấu hiệu bình thường".

Đến 19h30, vợ anh Quý lại ra máu và đau bụng nhiều: "Tôi tiếp tục dẫn vợ lại phòng trực khám và được một nhân viên y tế khám nói tử cung mở 2 cm, tim thai bình thường và yêu cầu tiếp tục chờ đợi để tử cung mở thêm. 20h30 kết quả đo tim thai bình thường".

Đến 21h, thấy vợ đau và ra máu nhiều hơn, anh Quý chạy đi thông báo nhưng một lần nữa thì nhân viên y tế nói: "Bình thường để cho tử cung mở ra thêm, ngoài ra không có hướng nào giải quyết khác".

"Tầm 22h thấy vợ chịu không nổi nên tôi dẫn lại phòng trực nhân viên đo tim thai bảo là tim thai ngưng đập. Lúc này, các nhân viên y tế trực hội chẩn bảo tôi là mổ để cứu mẹ chứ con tôi tim thai ngưng đập rồi. Lúc này bao nhiêu nỗi tuyệt vọng đổ lên vợ chồng tôi vì đã nuôi dưỡng con đến 40 tuần 1 ngày rồi".

Cũng theo anh Quý, đến khoảng 1h sáng ngày hôm sau, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hoàng (trưởng kíp trực) thông báo bằng miệng với gia đình là thai nhi tử vong do "nhau bong non và dây rốn quấn cổ".

Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ bị tố tắc trách khiến thai nhi tử vong khi sắp chào đời

Anh Quý không đồng tình với cách giải thích này và mong muốn phía Bệnh viện Từ Dũ phải làm rõ sự việc trách nhiệm của kíp trực từ lúc vợ anh nhập viện cho đến thai nhi tử vong.



"Quá trình nằm theo dõi, vợ tôi có rất nhiều biểu hiện bất thường như ra máu nhiều và đau bụng. Tại sao các bác sĩ không đưa ra giải pháp nào để can thiệp kịp thời mà lại để đến lúc ngưng tim mới mổ lấy thai nhi. Việc con tôi tử vong có sự tắc trách, thờ ơ của ekip trực".

Chồng sản phụ cho biết, từ lúc mang bầu , vợ anh đều thăm khám định kỳ tại Bệnh viện Từ Dũ. Thời điểm thai 39 tuần, kết quả khám cho thấy không có dấu hiệu gì bất thường ở thai nhi và mẹ.

Trước sự việc đau lòng, anh Quý yêu cầu phía bệnh viện trả lời bằng văn bản về nguyên nhân khiến thai nhi tử vong.

Theo nguồn tin của báo VOV, chiều ngày 5/1, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho biết, bệnh viện đang tiến hành lập hội đồng chuyên môn để phân tích, đánh giá toàn diện nguyên nhân và sẽ có câu trả lời cho người nhà sản phụ.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Your browser does not support HTML5 video.

Thai nhi tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình)

Kiều Đỗ (t/h)