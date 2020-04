Bác sĩ BV Tai Mũi Họng Trung ương bị phạt 200.000 đồng vì không đeo khẩu trang khi ra đường

Trong thời gian giãn cách xã hội, nam bác sĩ đạp xe ra ngoài đường để tập thể dục nhưng không đeo khẩu trang. Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, người này không chấp hành với lý do "tôi có tiếp xúc với ai đâu".

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông không đeo khẩu trang, và có hành vi chống đối khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở.

Theo nội dung video, người đàn ông đi xe đạp liên tục có lời lẽ không hợp tác khi lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang.

Đáng chú ý, người này liên tục nhận mình là bác sĩ và lấy lý do "tôi có tiếp xúc với ai đâu" để biện minh cho hành động không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng của mình. Thậm chí, khi lực lượng chức năng phát khẩu trang miễn phí người đàn ông này vẫn không đeo và có biểu hiện chống đối, cho rằng mình không vi phạm.

Sự việc được cho là xảy ra tại một chốt kiểm dịch ở thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ngay khi xuất hiện, đoạn clip trên đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Your browser does not support HTML5 video.

Liên quan đến sự việc, mới đây Trưởng Công an Thị trấn Văn Điển đã xác nhận sự việc trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 21/4, chốt kiểm soát dịch bệnh đã phát hiện người đàn ông trên đi xe đạp trên đường mà không đeo khẩu trang. Khi nhận thấy người này có biểu hiện không chấp hành quy định giãn cách xã hội, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh đã bàn giao trường hợp này cho UBND và Công an Thị trấn Văn Điển.

Được biết, người đàn ông này tên Lê Toàn Thắng (SN 1976, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) tự nhận mình là bác sĩ

"Sau khi được tuyên truyền, người đàn ông đã nhận ra cách hành xử không đúng của mình. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chúng tôi đã ra quyết định xử phạt 200.000 đồng với người này theo quy định", vị lãnh đạo Công an Thị trấn Văn Điển thông tin.

Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, mới đây, theo nguồn tin của báo VOV, người đàn ông trong clip lan truyền trên mạng xã hội cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi về những hành động của mình.

Anh Lê Toàn Thắng (SN 1976, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, vào chiều ngày 21/4, sau khi nghỉ ở nhà 14 ngày theo phân công công việc của cơ quan là Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, anh có đi xe đạp từ xã Vĩnh Quỳnh ra ngoài đường để thể dục . Trong quá trình di chuyển theo hướng từ Ngọc Hồi lên Giải Phóng, anh đã gặp chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của huyện Thanh Trì tại đường Ngọc Hồi.

Tại đây, một chiến sĩ CSGT yêu cầu anh dừng lại để nhắc nhở về việc không đeo khẩu trang trong giai đoạn cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Sau đó, anh đã trình bày với chiến sĩ CSGT trên và có cách hành xử không đúng như nội dung trong đoạn clip. Anh Thắng đã nhận ra sai lầm của mình và mong được thứ lỗi.

"Cách hành xử của tôi đã ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cán bộ y tế. Đặc biệt, trong giai đoạn cách ly xã hội, gây bức xúc cho người dân. Tôi đã nhận ra sai lầm và mong người dân độ lượng. Tôi xin lỗi mọi người, xin lỗi Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xin lỗi lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, xin lỗi các đồng nghiệp. Tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật về cách hành xử sai lầm của mình", anh Thắng nói.

Kiều Đỗ (t/h)