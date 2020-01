Bác sĩ BV Việt Đức chỉ cách dự phòng hai căn bệnh 'giết người' nhiều nhất trong dịp Tết

Dịp Tết đến, người người nhà nhà bận rộn với công việc mà thường ít chú ý tới chăm sóc sức khỏe. Đó là chưa kể việc thay đổi thói quen sinh hoạt cũng như chế độ ăn uống khiến Sức Khỏe suy giảm nhanh chóng.

Theo bác sĩ Trần Quốc Khánh - công tác tại Bệnh viện Việt Đức , trong dịp Tết, có hai căn bệnh thường gặp và có khả năng giết người cao nhất là nhồi máu cơ tim và đột quỵ não.



Trong bài viết mới đây về LƯU TÂM SỨC KHOẺ NGÀY TẾT, bác sĩ Khánh chia sẻ 7 lưu ý để dự phòng và phát hiện sớm hai căn bệnh chết người này.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh

Theo BS Khánh, nhồi máu cơ tim và đột quỵ não thường xuất hiện rất nhanh và hầu như không hề báo trước. Một khi chúng xảy đến đòi hỏi việc can thiệp kịp thời để đấu tranh với tử thần giữ lại mạng sống cho người bệnh.



Do đó, để dự phòng và phát hiện sớm hai căn bệnh nguy hiểm này, mỗi người cần chú ý:

1. Đặc biệt tuân thủ điều trị & kiểm soát tốt huyết áp, đường máu và mỡ máu vào dịp lễ tết.

2. Vẫn duy trì những thói quen tốt hằng ngày từ trước như ngủ-thức đúng giờ, tập thể dục mỗi ngày, uống thuốc Bs kê đầy đủ, ăn uống điều độ...(Ngày tết mọi người hay phá vỡ những thói quen này, chính điều đó thường bắt chúng ta phải trả 1 giá rất đắt).

3. Mọi công việc hay muộn phiền trong năm thì đến ngày tết nên gác lại một bên, đừng lo nghĩ quá nhiều. Trái với suy nghĩ của nhiều người, các nghiên cứu chỉ ra rằng ngày tết tỷ lệ người bị stress tăng lên đáng kể. Đó chính là một phần những nguyên nhân làm tăng nguy cơ bị tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim.

4. Tránh những thói quen ăn uống không tốt cho sức khoẻ như ăn quá nhiều đồ ngọt, ăn quá mặn, ăn nhiều bánh kẹo, thịt hộp và đồ chế biến sẵn, uống rượu bia và hút thuốc lá. Mọi người nên tập trung ăn sáng đầy đủ, trưa & tối ăn ít thôi. Ưu tiên các món luộc, hấp, ăn lẩu, kho nhạt hoặc rau sống, salad. Hạn chế đồ xào, rán, quay, nướng và thịt nguội.

Rượu bia, thuốc lá và ăn uống thiếu khoa học khiến nhiều bệnh tật gia tăng trong dịp Tết

5. Tránh để cơ thể tiếp xúc với thay đổi nhiệt độ đột ngột: Trong những ngày mưa lạnh, đặc biệt người già, sau khi tỉnh giấc hoặc sau một tiệc rượu, chúng ta chưa vội tung chăn bước ra khỏi giường hoặc “lao” ra đường ngay nhé! Luôn xoa lòng bàn tay bàn chân vào nhau, khởi động cơ thể trong chăn 1 chút trước khi ra ngoài hoặc sau uống rượu cần mặc thật ấm, tránh phong phanh rất dễ tai biến.

6. Những người có nguy cơ cao mắc hai căn bệnh này đó là cao huyết áp, tiểu đường, béo phì đặc biệt béo bụng, tăng mỡ máu, tiền sử gia đình có người thân bị tai biến hoặc nhồi máu cơ tim, nam nữ trên 50 tuổi và ngồi nhiều ít vận động hoặc hút thuốc lá, uống rượu thường xuyên, người bị bệnh thận mạn tính hoặc các bệnh hệ thống miễn dịch, phụ nữ có tiền sử tiểu đường thai nghén hoặc tiền sản giật…) nên đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện đặc biệt là tim mạch trước khi nghỉ tết. Nếu có thể hãy khảo sát hệ mạch máu não xem có bất thường dị dạng gì không thông qua chụp phim cộng hưởng từ sọ não-mạch máu não và khảo sát hệ mạch vành tim bằng phim chụp cắt lớp đa dãy (CT Scanner).

Dấu hiệu nhận biết đột quỵ

7. Người bệnh tuyệt đối không nên bỏ qua những dấu hiệu báo trước dù rất mơ hồ nhưng lại có ý nghĩ rất lớn để xử trí kịp thời. Cụ thể:

Thứ nhất, đột ngột đau nhức đầu hoặc đang ăn cơm tự nhiên rơi đũa hoặc lắp bắp nói khó (dấu hiệu của đột quỵ). Chúng ta có thể check nhanh thêm dấu hiệu như bảo người đó nói to chữ “A” với hơi dài, thè lưỡi, lưỡi lệch sang 1 bên, không thể huýt sao, méo miệng, không nói tròn vành chữ A... thì cần đưa đến bệnh viện gần nhất để thăm khám. Hãy chủ động yêu cầu bác sĩ chụp cắt lớp cộng hưởng từ não khảo sát để phát hiện sớm những thương tổn, tránh mất thời gian "vàng" để xử trí.



Thứ hai, hồi hộp đánh trống ngực, lo lắng kích thích, đau thắt ngực trái, cơn đau có thể lan ra sau lưng hoặc lan dọc vai trái, vã mồ hôi, cơn khó thở thoáng qua... cẩn thận với bệnh lý mạch vành tim.



Theo bác sĩ Khánh, giáng sinh, lễ tết... là dịp mọi người thường ngại liên hệ sự giúp đỡ từ y tế ngay khi có những dấu hiệu sớm ban đầu. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong công tác cấp cứu cho bệnh nhân. Vì vậy khi phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào như nêu trên, người bệnh hãy chủ động nhờ sự trợ giúp của người thân và gọi cấp cứu.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn tự cứu mình khi cơn nhồi máu cơ tim ập đến

Hà Ly (t/h)