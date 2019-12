Bác sĩ cảnh báo sai lầm nghiêm trọng khi dùng Tamiflu cho trẻ bị cúm mùa nhiều cha mẹ mắc phải

Từ đầu tháng 12 đến nay, dịch cúm mùa lây lan rộng khắp các tỉnh thành, đặc biệt là tại miền Bắc. Cùng với đó, thuốc Tamiflu trở nên khan hiếm, đội giá gấp nhiều lần.



Theo bảng giá kê khai tại cục Quản lý dược, giá thuốc Tamiflu 75 mg có giá gần 45.000 đồng/viên, tương đương 450.000 đồng/vỉ 10 viên.



Thực tế phản ánh từ người dân tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phải mua thuốc với giá đắt gấp nhiều lần. Một phụ huynh ở khu vực Giảng Võ chia sẻ, tìm mua một vỉ thuốc Tamiflu được báo giá 600 ngàn đồng nhưng phải đợi 1-2 ngày mới có. Tới khi quay lại lấy thuốc, đã bị đội giá lên tận 2 triệu đồng. Người bán thuốc chỉ buông một câu: "Nếu con chị sốt sớm có phải thuốc rẻ không?".

Thuốc Tamiflu bị đội giá lên gấp 3-4 lần so với mức giá kê khai tại Cục Quản lý Dược



Theo TS. BS Ðỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Y học lâm sàng và các bệnh nhiệt đới trẻ em - BV Nhi Trung ương cho biết, cúm mùa là bệnh đặc trưng của thời tiết Đông Xuân. Virus cúm gây bệnh có khả năng phát triển thành dịch bệnh. Thời gian qua, mỗi ngày tại bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhi đến khám với các dấu hiệu nghi ngờ mắc cúm.

Thuốc chỉ dùng khi có chỉ định của bác sĩ



Trong số này, trung bình mỗi ngày có 15-20 ca mắc mới, phần lớn là các trẻ bị cúm nặng có biến chứng hoặc trên nền bệnh mãn tính khác mới được giữ lại nhập viện. Còn các trường hợp trẻ lớn hơn, xét nghiệm có mắc cúm A hầu hết đều được bác sĩ cho điều trị tại nhà.



Một số tờ báo phản ánh ngay tại khu vực trước cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, các quầy thuốc bán lẻ hiện đang bán Tamiflu 75mg với giá rẻ nhất là 150.000 đồng/1 viên. Một số quầy bán xấp xỉ 200.000 đồng/1 viên, tăng cao hơn so với giá thực tế gấp 3 đến 4 lần.



Đại diện Cục Quản lý dược cho biết thuốc Tamiflu đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam và không phải thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt. Thuốc được nhập khẩu theo nhu cầu thị trường. Hiện đơn vị cung ứng vẫn còn một lượng nhỏ đảm bảo cung cấp theo hợp đồng đã trúng thầu vào các bệnh viện. Ngoài ra, một đơn hàng nhập khẩu bổ sung Tamiflu sẽ sớm về Việt Nam, phục vụ cho điều trị.





Không phải cứ cúm là dùng Tamiflu



Trước tình trạng dịch cúm mùa diễn biến phức tạp, thuốc Tamiflu trở nên khan hiếm, BS Ðỗ Thiện Hải khuyến cáo các bậc cha mẹ không phải cứ thấy con bị cúm là vội vàng dùng Tamiflu.



Theo bác sĩ, việc người dân đổ xô đi mua thuốc Tamiflu là không cần thiết và vô tình đẩy giá thuốc lên cao. Thực tế, tới 80-90% các trường hợp mắc cúm mùa ở thể nhẹ, có thể tự khỏi sau vài ngày điều trị triệu chứng và cách ly tốt. Người bệnh có thể tự hồi phục không có biến chứng chỉ sau 3-7 ngày.

Chỉ một số ít trường hợp trẻ có sức đề kháng kém, có sẵn bệnh lý nặng bị sốt cao kéo dài không đáp ứng thuốc hạ sốt mới cần nhập viện điều trị theo dõi biến chứng.



- Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối. Dùng khăn, giấy che miệng khi hắt hơi, ho.



- Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng, chống chọi với bệnh tật.



- Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết.



- Người dân nên chủ động tiêm vắc xin cúm mùa phòng bệnh, đặc biệt là các đối tượng người già, trẻ nhỏ, người có tiền sử mắc bệnh mạn tính, cơ địa suy giảm miễn dịch.

