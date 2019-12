Bác sĩ 'chạy đua' suốt 8 tiếng, cứu bé sinh non mắc cùng lúc 4 dị tật tim bẩm sinh

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng cho một bệnh nhi sinh non nặng 2kg để sửa chữa cùng lúc 4 dị tật tim bẩm sinh.

Sản phụ 26 tuổi bị tiền sản giật, suy thai buộc các bác sĩ phải mổ đẻ cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Một bé gái mới được 35 tuần tuổi chào đời nặng 2kg, thở thoi thóp, lừ đừ, bú kém. Các bác sĩ phát hiện trẻ bị đa dị tật tim, hẹp eo động mạch chủ khiến tim bị tổn thương, suy hô hấp

Từ bệnh viện địa phương, bé gái được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng sốc tim nặng. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hỗ trợ thở, hồi sức chống sốc, siêu âm tim và chụp CT scan khẩn.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bị nhiều dị tật tim bẩm sinh như thông liên thất, thông liên nhĩ, hẹp eo, thiểu sản cung động mạch chủ; ống động mạch nhỏ và thông thương rất ít.



Ê kíp gồm 10 y bác sĩ tới từ khoa Nội ngoại tim mạch, Gây mê, hồi sức tim, Ngân hàng máu... tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhi. Các bác sĩ tiến hành mở xương ức, đóng lỗ thông liên thất bằng patch màng ngoài tim, sửa chữa cung động mạch chủ, chạy tuần hoàn ngoài cơ thể.

Sau 8 giờ, ca mổ kết thúc thành công.

Một trường hợp phẫu thuật cho trẻ bị dị tật tim bẩm sinh tại BV Nhi đồng thành phố



Theo dõi 1 tuần sau phẫu thuật, miếng vá thông liên thất của bệnh nhi tốt, quai động mạch chủ đã sửa ổn định,

Sau tuần 2, tình trạng sức khỏe của bé gần như đã ổn định. Điều trị 1 tháng, trẻ đã tăng trọng lượng lên 3kg, bú tốt, vận động tốt và được xuất viện. Theo dõi 1 tuần sau phẫu thuật, miếng vá thông liên thất của bệnh nhi tốt, quai động mạch chủ đã sửa ổn định, Sức Khỏe trẻ tiến triển khả quan. Lúc này, các bác sĩ tiến hành đóng xương ức, cắt dần thuốc an thần, vận mạch và cai máy thở. Bé phát triển tâm thần, vận động bình thường.Sau tuần 2, tình trạng sức khỏe của bé gần như đã ổn định. Điều trị 1 tháng, trẻ đã tăng trọng lượng lên 3kg, bú tốt, vận động tốt và được xuất viện.



Bác sĩ Trần Công Bảo Phụng, khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, đây là ca phẫu thuật phức tạp có thể gây thử thách cho cả bác sĩ ở các bệnh viện lớn trên thế giới.

Việc sửa chữa nhiều dị tật tim trong cùng một lúc, đồng thời tạo một hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ở trẻ non tháng và có tình trạng sốc tim nặng trước mổ là những kỹ thuật cực kỳ khó. Đó là chưa kể kỹ thuật hồi sức sau mổ tim ở trẻ non tháng cũng không đơn giản.



Sau hơn 2 năm triển khai phẫu thuật tim và thông tim can thiệp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã can thiệp gần 1000 ca tim bẩm sinh.



Các bác sĩ cảnh báo, hiện có nhiều quan điểm sai lầm về việc con bị Các bác sĩ cảnh báo, hiện có nhiều quan điểm sai lầm về việc con bị bệnh tim bẩm sinh là do mẹ. Trái tim thai nhi bị lỗi có thể đến từ nhiều nguyên nhân như; nhiễm virus, nhiễm độc, di truyền và yếu tố môi trường khác. Trường hợp cả bố và mẹ khỏe mạnh, con vẫn có thể bị bệnh tim bẩm sinh. Có cặp vợ chồng 2 con nhưng vẫn có thể một trong 2 con bị tim bẩm sinh. Các bác sĩ khẳng định bệnh tim bẩm sinh không phải vô phương cứu chữa, chỉ cần được can thiệp kịp thời, trẻ sẽ vẫn phát triển cả thể chất và trí tuệ như bình thường.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh tim có thể tự hồi phục. Video: VTC 14

Hà Ly (t/h)