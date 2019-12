Bác sĩ hướng dẫn cách vệ sinh tai mũi họng an toàn, bảo vệ trẻ khỏi các bệnh đường hô hấp

Mỗi mùa đông đến, các mẹ lai canh cánh nỗi lo con nhỏ bị ốm. Đặc biệt trong bối cảnh các tỉnh miền Bắc đang bị ô nhiễm không khi nặng nề, trẻ nhỏ là đối tượng chịu hậu quả nghiêm trọng nhất. Trẻ nhỏ sức đề kháng còn yếu nên một khi đã ốm sẽ rất lâu khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là bảo vệ Sức Khỏe của trẻ trước các tác nhân gây bệnh từ thời tiết hay môi trường.

Mới đây, BSCKI Nguyễn Thanh Sơn - chuyên khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Medlatec trong khoảng 2 tuần vừa qua, miền Bắc chìm trong giá rét số lượng bệnh nhân tới khám vì mắc các bệnh hô hấp tăng đột biến, chủ yếu là trẻ nhỏ dưới 3 tuổi và người cao tuổi.



Trong số này, có một trường hợp bệnh nhi 11 tuổi ở Hà Nội đến khám, được chẩn đoán viêm tai giữa. Trong số này, có một trường hợp bệnh nhi 11 tuổi ở Hà Nội đến khám, được chẩn đoán viêm tai giữa. gia đình cho biết, trước đó, khi trời trở lạnh, thấy con có biểu hiện sốt cao, nôn trớ, chảy nước mũi xanh đặc, người mẹ đã mua thuốc cho con uống nhưng không đỡ. Tới khi nhập viện tai bé đã có dịch vàng chảy ra, bác sĩ cho biết rất may mắn chưa có biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng thính lực.

Từ trường hợp này, bác sĩ đưa ra lời cảnh báo bệnh tai mũi họng , nếu không điều trị dứt điểm, dễ trở nên mạn tính và gây nhiều bệnh nguy hiểm khác. Đặc biệt trẻ độ tuổi chưa biết nói, khi thấy có dấu hiệu bất thường ở đường hô hấp cần đưa trẻ thăm khám càng sớm càng tốt.



Sau đây, bác sĩ hướng dẫn vệ sinh tai mũi họng cho trẻ đúng cách. Cha mẹ cần nhớ tai mũi họng là cơ quan rất dễ tổn thương, việc vệ sinh đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương ngược lại trẻ.



Vệ sinh mũi, họng cho trẻ



Đối với trẻ sơ sinh bị ngạt mũi nhẹ, nước mũi còn lỏng và trong cha mẹ hãy lau mũi bằng khăn mềm. Nếu dịch mũi đặc, đã có gỉ thì nên nhỏ 2-3 giọt nước muối sinh lý vào mỗi bên mũi, đợi một lúc rồi dùng tay nhẹ nhàng day day mũi bé để gỉ mũi mềm và bong ra. Một số bà mẹ cẩn thận dùng dụng cụ hút mũi cho trẻ nhưng bác sĩ khuyên không nên lạm dụng, đặc biệt với trẻ sơ sinh vì có thể làm tổn thương niêm mạc mũi.

Ngoài ra, các mẹ có thể dùng dụng cụ rơ lưỡi chuyên dụng hoặc một chiếc khăn mềm sạch. Giặt khăn với nước sạch rồi quấn vào một ngón tay, đưa vào miệng trẻ chà nhẹ trên lưỡi, khoang miệng cũng như vòm họng của trẻ.



Đối với trẻ trên 2 tuổi, mẹ có thể vệ sinh mũi, họng bằng cách súc miệng nước muối hoặc xịt nước muối biển 3-4 lần/ngày.



Vệ sinh tai cho trẻ



Đối với trẻ sơ sinh vì lỗ tai còn quá nhỏ nên các mẹ chú ý không ngoáy sâu và bên trong. Thay vào đó chỉ cần lấy khăn bông mỏng mềm, xoắn lại theo chiều xoắn của khăn lau vành tai cho trẻ.



Đối với trẻ trên 3 tuổi, mẹ có thể sử dụng tăm bông để làm sạch. Chọn loại tăm bông được đóng gói sạch sẽ, đầu bông nhỏ dành cho trẻ, sợi bông mịn, mềm nhẹ nhàng đưa vào bên trong lỗ tai trẻ để lấy ra các chất bẩn. Không nên đưa quá sâu có thể là tổn thương niêm mạc trong tai mà cha mẹ không hay biết.



Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, ngoài việc vệ sinh tai mũi họng, cha mẹ cần nhớ cho trẻ rửa chân tay trước khi ăn. Khi con lên 3 tuổi, cha mẹ hoàn toàn có thể tập cho con tự rửa tay, vệ sinh răng miệng và hình thành thói quen này hàng ngày.



Your browser does not support HTML5 video.

Bác sĩ hướng dẫn cách rửa mũi an toàn cho trẻ sơ sinh

Hà Ly (t/h)