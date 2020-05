Bác sĩ kể quá trình điều trị cho phi công người Anh: Hơn 2 tháng 'không còn định nghĩa về thời gian'

Ông Stephen George Gallagher Cameron - phi công người Anh 43 tuổi - bệnh nhân số 91 hiện là ca mắc COVID-19 nặng nhất cả nước. 63 ngày điều trị cho bệnh nhân là quãng thời gian áp lực nhất mà đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM từng trải qua.



Bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh, 43 tuổi, cao 1m83 nặng 100kg. Những thông số ngắn gọn nhưng có vẻ đã dự báo về một ca bệnh phức tạp. Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM nhớ lại hôm 18/3 khi ông cầm trên tay tờ giấy kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của bệnh nhân 91. Bác sĩ được cảnh báo bệnh nhân này có tải lượng virus cao bất thường, gấp nhiều lần người khác. Điều này đồng nghĩa bệnh nhân có nguy cơ cao lây lan cho đội ngũ y bác sĩ điều trị cho anh ấy



Đáng nói chỉ sau đó vài ngày, tức 23/3, nam bác sĩ 29 tuổi của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội xác định mắc COVID-19, trở thành nhân viên y tế đầu tiên bị lây nhiễm trong quá trình làm việc. Thông tin càng khiến đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc cho BN91 gặp áp lực hơn.

Tiếp nhận một bệnh nhân có tải lượng virus cao bất thường, bác sĩ Phong không khỏi lo ngại khả năng lây nhiễm chéo cho đội ngũ y tế trong khoa.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM



"Chúng tôi không nao núng tinh thần, nhưng không thể không cảnh giác, thận trọng hơn", bác sĩ Phong cho biết. Mỗi ngày ông đều nhắc nhở nhân viên y tế cẩn thận khâu bảo hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn, bởi "một người không tuân thủ quy trình là ảnh hưởng đến an nguy cả tập thể còn lại".

Khi nhập viện, các bác sĩ đã nhận định bệnh nhân còn trẻ nhưng cơ địa béo phì nên tuyệt đối không thể chủ quan. Bằng kinh nghiệm 23 năm công tác trong lĩnh vực truyền nhiễm, nhận định của BS Phong đã không sai.



Ban đầu bệnh nhân vẫn tỉnh táo, đi lại khỏe mạnh nhưng không chịu ăn thức ăn Việt Nam. Bệnh viện phải liên hệ với hãng hàng không Vietnam Airlines - hỗ trợ đặt thức ăn riêng. Nam phi công rất chịu khó tìm hiểu về tình trạng sức khỏe của bản thân, ông trao đổi với nhân viên y tế bằng Google dịch.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau, tình trạng suy hô hấp tăng dần khiến bác sĩ phải hỗ trợ hô hấp thở oxy mũi. Từ ngày 25/3, bệnh nhân phải chuyển sang thở oxy qua mặt nạ. Đến ngày 5/4 phải thở máy xâm lấn và từ 6/4 phải can thiệp ECMO ngay tại phòng cách ly áp lực âm.



Kể từ khi bệnh nhân chuyển nặng, các bác sĩ bước vào chuỗi ngày muôn vàn gian nan "không còn định nghĩa về thời gian". "Có khi tôi không để ý hôm nay là thứ mấy, ngày mấy, vì hầu như ai cũng phải làm thêm giờ, túc trực bệnh viện thường xuyên, bất kể cuối tuần, đêm hôm", bác sĩ Phong chia sẻ.



Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cho biết trong quá trình điều trị, hệ miễn dịch của bệnh nhân đã phản ứng quá mức với virus SARS-CoV-2 khiến cơ thể tiết ta nhiều chất cytokine chống lại cả những tế bào khỏe mạnh, ảnh hưởng đến phủ tạng.

Phổi bệnh nhân vừa bị tổn thương do virus SARS-CoV-2, vừa do chính cơ thể tiết ra chất chống viêm làm ảnh hưởng.

Trong thời gian can thiệp ECMO, bệnh nhân phải dùng thuốc kháng đông máu heparin nhưng không hiệu quả. Bệnh nhân vừa bị rối loạn đông máu do COVID-19, đồng thời mắc thêm hội chứng HIT - giảm tiểu cầu do Dị ứng với heparin, nguy cơ chảy máu cao, đe dọa tính mạng. Việc điều chỉnh, chọn lựa thuốc cho anh rất khó khăn.