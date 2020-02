Bác sĩ ngỡ ngàng đón bé trai chào đời nặng 6,5kg

Thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Nha Trang (Khánh Hòa) cho hay, bệnh viện vừa thực hiện thành công một ca sinh mổ, đón một bé trai chào đời với cân nặng khủng.

Sản phụ H.T.A.T. (28 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) nhập viện trong tình trạng Sức Khỏe bình thường, chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Siêu âm trước khi sinh cho thấy thai nhi đủ tháng nhưng trọng lượng rất lớn. Nhận định tình huống, bác sĩ chỉ định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và con.

Sản phụ nhìn con sau sinh

Ca mổ diễn ra suôn sẻ, các bác sĩ đón một bé trai chào đời với cân nặng tới 6,5 kg. Khi đón bé, gia đình sản phụ và các bác sĩ hết sức ngạc nhiên. Em bé mới sinh bụ bẫm, da căng mịn có trọng lượng này tương đương với trẻ 3-4 tháng tuổi. Sau sinh, sức khỏe của sản phụ và em bé ổn định.

Bé trai nặng 6,5kg bằng trẻ 2-3 tháng

Bác sĩ Nguyễn Văn Hên – Trưởng Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang cho biết, qua theo dõi thai kỳ phát hiện sản phụ mắc bệnh lý tiểu đường thai kỳ. Đây là bệnh lý nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và con.

Bác sĩ Hên chăm sóc cho hai mẹ con sản phụ



Phát hiện bệnh, các bác sĩ phải theo dõi sát diễn biến sức khoẻ của mẹ và thai nhi, vừa tiến hành kiểm soát tốt đường huyết của mẹ. Đến tuần thai thứ 39, nhận thấy thai khá lớn nên các bác sĩ đã chỉ định mổ. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng rất bất ngờ khi em bé nặng tới 6,5kg.



Được biết, bé trai này là con thứ hai của vợ chồng chị T. Ba năm trước, chị T. đã sinh được bé gái nặng 4,2kg bằng phương pháp mổ.



Hồi tháng 10/2019, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) ghi nhận một ca sinh mổ, em bé chào đời cũng có trọng lượng lớn là 5,1kg.



Cụ thể, chiều 7/10/2019, sản phụ Nguyễn Thị Thùy Dung (30 tuổi, trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn) có biểu hiện chuyển dạ, được gia đình đưa vào viện. Ban đầu, sản phụ ngỏ ý muốn sinh thường tuy nhiên, qua thăm khám, bác sĩ xác định thai nhi quá to nên chỉ định sinh mổ để đảm bảo an toàn.



Các bác sĩ thực hiện mổ lấy thai vào rạng sáng 8/10/2019. Một bé trai nặng 5,1kg khỏe mạnh. Đây là trường hợp trẻ sơ sinh chào đời có cân nặng lớn nhất từ trước đến nay được sinh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức.



Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ sơ sinh đủ tháng (từ 37 - 40 tuần) có trọng lượng cơ thể từ 2,5 - 4 kg. Những em bé chào đời nặng hơn 4kg là rất hiếm gặp.



Được biết, kỷ lục trẻ sơ sinh chào đời nặng cân nhất Việt Nam thuộc về một bé trai nặng 7,1kg ở Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo các chuyên gia, trẻ sơ sinh chào đời với cân nặng vượt quá 3,5kg (con so) và 3,8kg (con dạ) được coi là quá cân. Trẻ sơ sinh thừa cân quá cũng không tốt, bởi nhiều nguy cơ về sức khỏe như: hạ đường huyết sau sinh, hiện tượng suy hô hấp , suy thở, suy tuần hoàn, suy tim, hạ thân nhiệt…

