Bác sĩ Nhật chia sẻ loại nước thần thánh đánh bay 6kg/tháng, không những đẹp dáng còn sáng da

Bác sĩ Kudo Kawamoto.

Ngoài ra, trong trà xanh có chứa catechin, giúp kiểm soát caffeine trong cà phê, ngăn ngừa tình trạng tăng lượng đường trong máu. Bởi vậy, kết hợp 2 loại nước uống này chính là sự bổ sung vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt, cà phê trà xanh còn rất dễ uống, có thể thoải mái thưởng thức như một loại nước trong ngày.



Bác sĩ Kudo chia sẻ, nên pha cà phê và trà xanh theo tỷ lệ 1:1, pha khoảng 250ml cho mỗi lần uống và có thể sử dụng như một loại nước uống trong ngày. Nếu uống chưa quen, có thể pha thêm nước cho loãng, nhưng tuyệt đối không được thêm đường.

Bên cạnh đó, sử dụng một số loại trà như trà hoa nhài, trà ô long hay trà đen có thể làm tăng hiệu quả giảm cân, đẩy mạnh quá trình tiêu hóa; tuy nhiên bác sĩ Kudo khẳng định trà xanh cà phê vẫn là thức uống hiệu quả nhất đối với ông.

Uống trà xanh đúng cách để không gây hại cho cơ thể. Nguồn: VTV24