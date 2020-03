Bác sĩ nói gì về 'kháng sinh trị COVID-19' Erythromycine?

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về các đơn thuốc, loại thuốc kháng sinh có thể trị bệnh COVID-19 có nội dung như sau:

"Phòng chống COVID-19: Những ai đã tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người dương tính COVID-19, hãy uống ngay Erythromycine 250 mg liên tiếp trong 7 ngày, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. Đây là thông điệp do TS.BS. Trần Cao Sang gửi đến cộng đồng…".

Không những thế, một đơn thuốc được cho là của "Bệnh viện Nhiệt đới đang điều trị theo pháp đồ cho người nhiễm virus nCoV-19" cũng được chia sẻ nhiều. Cư dân mạng còn khuyên nhau mỗi người nên mua dự phòng 1 liều để trong nhà.

Tin vào những thông tin lan truyền trên mạng, không ít người đã đổ xô đi mua Erythromycine về dự trữ và uống phòng COVID-19.

Chị H. - một người kinh doanh thuốc trên địa bàn Quận 6 (TP.HCM) phản ánh với PV Thanh Niên, những ngày gần đây, rất nhiều người đến hiệu thuốc đòi mua kháng sinh Erythromycine 250 mg. Khi chị H. hỏi lý do tại sao thì ai nấy đều nói đã nhận được tin nhắn với nội dung khuyên uống thuốc này của bác sĩ nào đó tên Trần Cao Sang. Chị H. đã phải thuyết phục khách hàng rằng uống loại thuốc trên không trị được virus corona chủng mới và khuyên mọi người không nên chia sẻ bài viết này.

Tưng tự chị H., một chủ nhà thuốc khác là chị N.B.M cũng cho biết, từ 2-3 ngày nay, đột nhiên có nhiều khách hàng đến hiệu thuốc của chị để mua một số thuốc kháng sinh đặc trị, trong đó có thuốc Erythromycine 250 mg.



"Có ngày tôi tiếp 30-40 khách hàng tới hỏi mua thuốc này", hỏi lý do thì mới "té ngửa" là khách mua để trị virus corona và phòng bệnh COVID-19.

Về tin đồn Erythromycine có thể trị được virus SARS-CoV-2, Thạc sĩ - Dược sĩ Đỗ Văn Dũng, Trưởng phòng nghiệp vụ dược, Sở Y tế TP.HCM cho biết, Erythromycine là kháng sinh thông thường (thuộc nhóm Macrolic). Loại kháng sinh này được dùng trong điều trị nhiễm khuẩn tai mũi họng, răng hàm mặt, đường hô hấp trên, viêm ruột do Campylobacter, hạ cam, bạch cầu, viêm phổi và các nhiễm khuẩn do legionella, viêm kết mạc trẻ sơ sinh… phối hợp neomycin đề phòng nhiễm khuẩn khi phẫu thuật ruột. Kháng sinh này cũng được dùng thay thế penicillin trong dự phòng dài hạn thấp khớp, người Dị ứng với penicillin… Tuy nhiên, Erythromycine hoàn toàn không diệt được virus, nên không thể diệt SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19. Do vậy việc tự ý sử dụng loại thuốc này để "trị COVID-19" mà không có chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ có thể sẽ gây ra đề kháng kháng sinh.

Giải thích về cơ chế hoạt động của Erythromycine, Thạc sĩ - Bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh, Phó trưởng bộ môn Nhiễm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) cho biết thuốc có cơ chế hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn nên chỉ điều trị và ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Con các bệnh do virus như cảm lạnh, cúm hay COVID-19 là bệnh do virus nên thuốc kháng sinh này không thể điều trị.

Về đơn thuốc được cho là "phác đồ điều trị COVID-19 của Bệnh viện Nhiệt đới", bác sĩ Vân Anh nói đây là đơn thuốc điều trị… viêm xoang.

Các bác sĩ nhấn mạnh, thế giới chưa có thuốc dự phòng, đặc trị COVID-19. Mọi người không nên tin, chia sẻ và tự ý mua uống những đơn thuốc, phương pháp điều trị COVID-19 không có căn cứ trên mạng. Mọi biện pháp điều trị, uống thuốc phải có chỉ định của bác sĩ.

"Bệnh nhân nhiễm COVID-19 phải được điều trị, cách ly tại bệnh viện, theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Người dân không được tự ý điều trị, mua, uống thuốc dự phòng COVID-19. Chỉ có bác sĩ trong lĩnh vực này mới hiểu tác dụng của thuốc. Uống thuốc bừa bãi có thể gây tử vong", Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Trần Nam - Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) khẳng định.

Người tung tin chữa COVID-19 bằng tỏi bị phạt 12,5 triệu đồng Theo Sức Khỏe Đời Sống, ngày 19/3, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa ra Quyết định xử phạt T.T.Q (SN 1984; trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng) chủ tài khoản facebook Q.T vì đăng tải bài viết có nội dung:

"Virus Corona có thể tự khỏi bằng một bát nước tỏi mới đun sôi, lấy 8 tép tỏi băm nhỏ thêm 7 cốc nước và đun sôi. Ăn và uống nước được đun sôi từ tỏi. Được chứng minh và chữa khỏi qua đêm". Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ, xác định nội dung trên là bịa đặt và ra Quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với T.T.Q về hành vi Đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, Q. thừa đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm Tại cơ quan Công an, Q. thừa đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm Pháp luật , ảnh hưởng xấu đến dư luận và tự xoá bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.





Kiều Đỗ (t/h)