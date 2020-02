Hậu án nữ sinh giao gà bị sát hại: Bác sĩ pháp y kể về quá trình giải mã cái chết của nạn nhân

Hành trình bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại Điện Biên) bị sát hại vào đợt Tết Nguyên đán 2019 từng là vụ án gây chấn động dư luận xã hội . Các cơ quan tố tụng phải mất gần 1 năm trời để tra án. Nhóm hung thủ gây án không chỉ tinh quái mà còn rất xảo biện. Chúng từng bàn bạc với nhau, nếu sự việc bị phát giác thì tự chịu trách nhiệm và không khai ra đồng bọn.

Theo bán án sơ thẩm, khoảng 11h ngày 7/2/2019 (tức mùng 3 Tết), Công an địa phương nhận được tin báo phát hiện thi thể một cô gái trẻ tại ngôi nhà hoang thuộc xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Công an vào cuộc phong tỏa hiện trường, xác định nạn nhân là Cao Mỹ Duyên (21 tuổi, người địa phương). Nạn nhân được xác định mất tích từ chiều tối ngày 4/2/2019 (tức 30 Tết Nguyên đán).

Căn nhà hoang - nơi phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên



Theo điều tra, chiều 30 Tết, Duyên có giúp mẹ bán gà ở chợ huyện. Cùng thời điểm, có một người đàn ông đến hỏi mua gà và hẹn giao hàng rồi xin số điện thoại để gửi địa chỉ. Đến khoảng 18h, nữ sinh Duyên mang 13 con gà đến vị trí mà khách yêu cầu là khu vực chợ C13 cũ ở phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ ).

Khoảng 18h30, nữ sinh này mang gà đến điểm hẹn nhưng không thấy ai. Duyên gọi điện về nhà báo không có người ra nhận. Cuộc gọi cuối cùng của cô nói rằng khách đã hẹn ở một vị trí khác. Tuy nhiên, đến tối muộn vẫn không thấy con về, điện thoại không liên lạc được nên gia đình đã trình báo Công an.

Trong quá trình tìm kiếm nữ sinh Duyên, Công an phát hiện xe máy của nạn nhân ở một nơi khác không phải vị trí phát hiện thi thể. Một ngày sau khi tìm được xe máy, Công an nhận được tin báo phát hiện thi thể nữ sinh giao gà. Cơ quan chức năng xác định, hung thủ gây án am hiểu địa hình, lừa nạn nhân đến nơi vắng vẻ để gây án, khả năng cao là người địa phương.

Nhà bị cáo Bùi Văn Công - hiện trường hiếp dâm nữ sinh giao gà

Đến ngày 10/2/2019, Công an bắt được đối tượng Vương Văn Hùng vì nghi có liên quan đến vụ án mạng này. Tại cơ quan điều tra, lời khai của Hùng rời rạc, có nhiều mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và hắn liên tục thay đổi lời khai. Mới bị bắt, hắn khai nữ sinh giao gà bị sát hại hôm mùng 2 Tết nhưng sau đó lại nói là bị giết hôm 30 Tết.



trong quá trình điều tra, ngày 16/2, trong quá trình điều tra, ngày 16/2, Công an tỉnh Điện Biên tống đạt quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra. Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình duc, nhưng chưa chắc chắn về điều này.

Tiếp đó, từ lời khai của Hùng và điều tra, Công an bắt giữ thêm Bùi Văn và tiến hành khám nghiệm thùng xe tải 1,25 tấn của Công. Tại đây phát hiện 2 vết máu của nạn nhân.

Quá trình giải mã cái chết của nữ sinh giao gà

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an gặp khá nhiều khó khăn vì các nghi phạm khai khá ít, lời khai mâu thuẫn. Đặc biệt, khúc mắc lớn nhất cho cơ quan điều tra là việc xác định thời gian nạn nhân bị sát hại để xác định hướng điều tra

Nhận thấy thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên có nhiều điểm bất thường, cơ quan điều tra đã gửi hồ sơ vụ án cho Trung tâm Giám định pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để hỗ trợ tra án. Nhìn qua hình ảnh thi thể lúc khám nghiệm, đại tá, tiến sĩ Đào Quốc Tuấn – cựu Giám đốc Trung tâm bị thu hút bởi vết hoen trên thi thể nạn nhân. Trong nghề pháp y, dựa vào vết hoen là một trong những cách để xác định thời gian tử vong của nạn nhân.

Bác sĩ pháp y Lê Quốc Tuấn

Theo bác sĩ Tuấn, khi một người chết đi, tim ngừng đập, máu ngừng lưu thông nhưng lại có xu hướng dồn xuống chỗ thấp. Những chỗ thấp ứ máu tạo thành vết sậm màu giống vết hoen. Vết này được hình thành và biến đổi theo thời gian, từ giai đoạn chưa cố định (ấn tay vào, thả ra vết hoen sẽ mất) đến bán cố định (ấn tay vào mờ đi nhưng vẫn còn vết), rồi cố định (ấn tay vào bỏ ra chỉ có vết hằn, màu sắc không đổi).

Ở thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên, vết hằn của nan chiếu nơi đặt tử thi lên vết hoen có sự đổi màu so với chỗ không bị ép nén. Từ màu sắc vết hoen trên ảnh chụp, bác sĩ Tuấn phát hiện vết hằn của nan chiếu làm vết hoen mất màu. Từ đó xác định thời gian từ vong từ 8 – 12 tiếng, khác với nhận định ban đầu là 48 tiếng. Từ đó, đánh giá được lời khai của bị cáo Hùng về việc nạn nhân tử vong vào tối 30 Tết là không đúng.

Vì lời khai của Hùng và Công khá mỏng, có nhiều mâu thuẫn nên bác sĩ Đào Quốc Tuấn cùng đoàn công tác đã trở lại hiện trường, tham gia họp, quyết định khai quật tử thi nạn nhân để làm sáng tỏ nhiều tình tiết. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong do bị siết cổ.

Nhưng để ý kỹ, bác sĩ Tuấn phát hiện ở cổ nạn nhân có vết hằn khá đặc biệt. Nó không đồng đều trên suốt chiều dài, có chỗ không liên tục, beent rái có chỗ hình oval sâm màu, láng bóng, bên phải có chỗ tím nhạt với lớp thượng bì bong tróc hướng từ dưới lên trên từ trước ra sau.

Một giải thiết đưa ra là hung khí siết cổ chính là dây mũ bảo hiểm vì khi phát hiện thi thể thì thấy mũ bảo hiểm bị úp lên mặt. Nhưng giả thiết này bị loại bỏ. Các chuyên gia pháp y xác định, hung thủ dùng một vật có cả độ lồi lõm để siết cổ, nạn nhân bị siết đến hai lần.

Những đối tượng liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại

Khi khai quật tử thi, dấu vết siết cổ lần đần đêm 30 vẫn còn nguyên vì da còn khô. Do nạn nhân được an táng ở vùng trũng nên cơ thể bị phân hủy nặng. Kết quả xét nghiệm cho thấy, cấu trúc mô và tế bào vùng đó bị phân hủy chậm. Vết siếu cổ mờ được xác định do lần thứ 2 để lại. Tổ công tác suy đoán, nạn nhân bị siết cổ khi Sức Khỏe quá yếu. Bác sĩ Tuấn cũng đề nghị làm giám định chất độc trên các mẫu phủ tạng. Nhờ đó giả thiết nạn nhân bị siết cổ lần 2 được củng cố.

Cùng với việc khám nghiệm và kiểm tra ảnh chụp thi thể lúc mới phát hiện, bác sĩ Tuấn nhận định nạn nhân bị bắt giữ trong nhiều ngày nên tâm lý hoảng loạn, mất ngủ, mặt hốc hác. Trên mặt có nhiều vết xây xát nhỏ do va chạm hoặc chà xát vào một bề mặt có hạn sạn. Từ đó, cơ quan điều tra xác định, có thể đó là bề mặt xe tải của Công.

Với các bị can bị bắt, chúng rất kiệm lợi, khai báo nhỏ giọt. Khi Công an điều tra đến đâu thì chúng khai báo đến đó. Có một tình tiết chúng khai báo đồng nhất duy nhất đó là việc nạn nhân bị xâm hại nhiều lần. Nhưng trong kết quả khám nghiệm ban đầu không ghi nhận điều này.

Lý giải về việc này, bác sĩ Tuấn nói: Thứ nhất, nạn nhân sợ nên thỏa hiệp, dấu vết hiếp dâm chỉ lộ rõ nhất khi nạn nhân chống cự; thứ hai, có thể do sức khỏe yếu nên nạn nhân không còn khả năng chống cự; thứ ba, nạn nhân có thể còn sức nhưng bị giữ chặt tay chân nên không còn khả năng phản kháng. Tuy nhiên, khả năng thứ 3 bị loại bỏ vì dấu vết trên thi thể không thể hiện điều đó. Nạn nhân bị xâm hại trong tình trạng thi thể yếu ớt.

Một ngày sau khi khai quật tử thi (18/2/2019), Công an tỉnh Điện Biên đã bắt thêm được 3 nghi phạm. Đến cuối tháng 3/2019, Công an bắt được Vì Văn Toán cùng 3 người khác. Qua điều tra, xác định Toán là chủ mưu thuê nhóm của Công bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Việc bắt cóc nữ sinh Duyên liên quan đến việc mua bán ma túy và khoản nợ của mẹ nữ sinh Duyên với Vì Văn Toán. Vì đòi bà Trần Thị Hiền (mẹ Duyên) không trả nên nhóm này đã lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân.

Trong phiên tòa xét xử cuối năm 2019, HĐXX tuyên phạt 6 bị cáo tử hình là: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm. Ba người còn lại phải nhận mức án 3-10 năm tù về tội Hiếp dâm, Không tố giác tội phạm. Một số bị cáo đã làm đơn kháng cáo và đang đợi mở tòa phúc thẩm.

Thực nghiệm hiện trường vụ sát hại nữ sinh giao gà

Nga Đỗ (t/h)