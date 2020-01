Bác sĩ thoát chết khỏi virus corona tiết lộ sốc về con đường lây bệnh

Bác sĩ Vương Quảng Phát - một chuyên gia hàng đầu về SARS tại Trung Quốc. Ông làm việc tại Bệnh viện Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc và là một trong số những người hùng trong cuộc chiến chống lại hội chứng hô hấp cấp tính SARS năm 2003 tại đất nước 1,4 tỷ dân. Bác sĩ Phát được phát hiện dương tính với corona vào ngày 21/1.

Bác sĩ Vương Quảng Phát dương tính với virus corona ngày 21/1. Ảnh: SCMP.



Ông cho biết bản thân cũng trở thành một nạn nhân của chủng virus corona mới là bởi trong suốt quá trình đi thực tế tại Vũ Hán và làm việc với các bệnh nhân, ông đã không bảo vệ mắt của mình cẩn thận.



Bác sĩ chia sẻ, khi đến Vũ Hán đội ngũ y bác sĩ đã cẩn trọng đeo mặt nạ N95. Dù vậy, tất cả nhận ra rằng trang phục bảo hộ còn thiếu kính mắt. Sau chuyến thực tế, ông Phát trở về Bắc Kinh với mắt bên trái bị viêm kết mạc. Chỉ 2-3 tiếng sau, bác sĩ này bắt đầu sốt cao.



Ban đầu, ông chỉ nghĩ mình bị cúm vì không nhận thấy bệnh nhân nhiễm virus corona nào ở Vũ Hán có triệu chứng viêm kết mạc. Tuy nhiên, các biện pháp điều trị cúm không làm sức khỏe của ông cải thiện, ông luôn sốt cao liên tục. Chỉ khi kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona, bác sĩ mới bàng hoàng.

Cận cảnh virus corona. Ảnh: Viện Vi sinh, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.



Bác sĩ Vương Quảng Phát khẳng định dù đã có đồ bảo hộ, đeo mặt nạ và khẩu trang nhưng mình vẫn bị lây nhiễm là vì virus xâm nhập qua mắt.

Từ trường hợp này, bà Li Lanjuan - thành viên Ủy ban Sức khỏe Quốc gia (Trung Quốc) khuyến cáo đội y bác sĩ khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhânđiều trị cần đeo kính bảo vệ mắt. Còn những người bình thường khác chỉ cần đeo khẩu trang.

Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo, người dân cần có ý thức chủ động phòng tránh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, súc miệng bằng nước sát khuẩn 2 lần/ngày, tránh tiếp xúc với người bị viêm đường hô hấp . Khi có các biểu hiện sốt cao, ho, khó thở... không đáp ứng thuốc cần tới khám tại các cơ sở y tế.

Bệnh do virus corona gây ra có triệu chứng như thế nào? Video: Thanh niên