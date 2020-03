Bác sĩ tiết lộ 'lá chắn' cuối cùng giúp bảo vệ cơ thể nếu lỡ nhiễm COVID-19

TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy - người trực tiếp điều trị thành công cho hai cha con người Trung Quốc mắc COVID tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc súc họng bằng dung dịch sát khuẩn là "nút chặn" sau cùng giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của virus gây bệnh.

Cụ thể, theo lý giải của TS.BS Lê Quốc Hùng, cơ chế nhiễm và gây bệnh của chủng mới virus corona SARS-CoV-2 như sau:

Ở giai đoạn ủ bệnh, sau khi đi vào vùng hầu họng, virus xâm nhập vào các tế bào niêm mạc. Từ một con virus sẽ nhân lên, sản sinh ra hàng trăm con. Khi phát triển đủ lớn cả về số lượng và cấu trúc, virus phá vỡ các tế bào để tràn lan ra ngoài. Chu trình phát triển được lặp lại nhiều lần và ngày càng đi sâu hơn vào cơ thể. Trong giai đoạn này, người mang virus không có triệu chứng nên bản thân người này và những người xung quanh không thể biết. Do đó, virus có thể âm thầm lây truyền từ người này sang người khác, thông qua tiếp xúc.

Đến một lúc nào đó, số lượng virus đủ lớn sẽ phá vỡ cơ chế tự bảo vệ của con người, bệnh sẽ phát ra. Đây là giai đoạn phát bệnh.

TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM

Bằng kinh nghiệm của mình TS.BS Lê Quốc Hùng cho rằng, để tránh bị nhiễm virus hay lây truyền cho người khác, thì cần cố gắng ngăn chặn virus đi vào vùng hầu họng của chính mình băng cách tránh tập trung chỗ đông người, đứng xa người nghi nhiễm bệnh trên 2 m, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay... Tuy nhiên, khi những biện pháp trên bị bỏ qua và virus đã xâm nhập vào cơ thể thì có một nút chặn vô cùng quan trọng:

"Nút chặn này là việc súc họng với dung dịch sát khuẩn. Một khi virus vượt qua được những bức 'tường lửa' nêu trên thì dung dịch sát khuẩn hầu họng sẽ đón sẵn để tiêu diệt nó. Các virus sau khi nhân lên phá vỡ tế bào chui ra ngoài thì dung dịch sát khuẩn cũng đợi sẵn để tiêu diệt nó. Như vậy, kể cả người chưa nhiễm và người đã nhiễm, dung dịch sát khuẩn hầu họng sẽ là cứu cánh sau cùng để phòng chống nhiễm bệnh cũng như phát tán bệnh".

Tuy nhiên, theo TS.BS Lê Quốc Hùng, việc dùng dung dịch sát khuẩn vùng hầu họng để súc họng cần phải được thực hiện đúng cách mới đạt được hiệu quả như ý.

Một số nguyên tắc cơ bản khi dùng nước súc họng

Thứ nhất, phải súc họng chứ không chỉ súc miệng. Ráng để dung dịch xuống sâu nhất vùng cổ họng.

Thứ hai, một lần súc chỉ cần khoảng 5 ml là đủ, càng nhiều sẽ càng khó đưa dung dịch xuống sâu vùng hầu họng.

Thứ ba, thời gian mỗi lần súc họng là khoảng 2 phút, trong đó có ba lần đưa dung dịch xuống họng, giữ khoảng 15 giây. Sau khi súc xong, để nguyên, không súc lại bằng nước.

Thứ tư, súc họng trước khi đi ra ngoài và ngay khi từ ngoài về nhà, ngay khi tiếp xúc gần với người khác. Nếu trên máy bay thì nên súc 3 giờ/lần hoặc ngay sau khi ăn.

Thứ năm, trong vùng có dịch thì súc định kỳ theo thời gian tác dụng của mỗi loại dung dịch.

TS.BS Lê Quốc Hùng cũng lưu ý người bệnh đừng chủ quan, lạm dụng biện pháp này và nghĩ rằng việc súc họng thay thế được các biện pháp khác. Hiệu quả của việc phòng bệnh là sự phối hợp của tất cả những biện pháp.

Bác sĩ Hùng cùng nhấn mạnh các loại dung dịch sát khuẩn khác nhau có khả năng diệt virus trong những khoảng thời gian khác nhau, có loại chỉ kéo dài 1 giờ, có loại dài tới 4 giờ hoặc lâu hơn.

