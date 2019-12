Bác sĩ tiết lộ về thuốc Tamiflu: Dùng sau 48 giờ có triệu chứng sốt thì chẳng khác nào không dùng

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (thuộc Bộ Y tế ) chia sẻ thông tin về tình trạng bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam: Hiện nay đang là thời điểm cao nhất của bệnh cúm mùa. Trong vòng 1 tháng, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận khoảng 3.066 lượt người bệnh có triệu chứng cúm tới khám và điều trị.

Tại bệnh viện Nhi Trung Ương, mỗi ngày tiếp nhận trên 100 bệnh nhi đến khám với biểu hiện nghi ngờ bị cúm. Trong số đó có 15 – 30 trường hợp phải nhập viện điều trị.

Trẻ em là đối tượng dễ bị mắc cúm A

Khi dịch cúm vào mùa, người dân thi nhau đi mua thuốc Tamiflu về dự phòng để điều trị cúm khiến loại dược phẩm này tăng giá gấp 3 – 4 lần, thậm chí có thông báo thiếu thuốc Tamiflu trong chữa bệnh. Theo tìm hiểu, giá thuốc Tamiflu đang dao động từ 150 nghìn đến 200 nghìn/viên. Người dân lùng sục mọi hiệu thuốc, nhà thuốc bệnh viện để tìm mua vì tin rằng, thuốc này có khả năng điều trị đặc hiệu cúm.

Tuy nhiên, PGS.TS Khuê nhận định, Tamiflu chỉ là thuốc có tác dụng hỗ trợ, không phải thuốc điều trị đặc hiệu số 1 điều trị cúm. Bởi với bệnh cúm có nhiều cách phòng và điều trị hiệu quả. Cúm là bệnh lành tính nhưng những người có sức đề kháng yếu như trẻ em, người già, phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh mãn tính thường dễ gặp và có nguy cơ diến biến bệnh nặng.

Còn theo TS Đỗ Thiện Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em (bệnh viện Nhi trung ương), hầu hết các trường hợp nhập viện đều là trẻ em dưới 2 tuổi, có cơ địa đặc biệt, sốc cao không hạ, co giật kèm theo cả viêm phổi viêm phế quản , tim mạch bẩm sinh, suy giảm miễn dịch.

Bác sĩ Hải cũng cho biết, trong quá trình điều trị có sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau chứ không phải sử dụng đơn lẻ một mình thuốc Tamiflu. Thực tế, trong Tamiflu có thành phần chính là oseltamivir có tác dụng kháng virus, ức chế virus nhân lên và giảm khả năng bám dính của virus trong niêm mạc đường hô hấp. Tamiflu không có tác dụng diệt trừ virus gây bệnh.

Tamiflu không phải thuốc đặc trị chữa cúm A

Điều quan trọng mà bác sĩ Hải chia sẻ là, với loại cúm A nếu sử dụng Tamiflu sau 48 giờ có triệu chứng sốt thì hiệu quả điều trị không khác gì so với việc không dùng thuốc. Vì vậy, nên dùng Tamiflu thật sớm trong vòng 48 giờ đồng hồ kể từ khi có triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, khó chịu.

Bác sĩ Hải cũng phân tích sâu hơn: “Mới nhất vào tháng 9 vừa qua, tôi đi dự hội nghị cúm quốc tế tại Singapore , báo cáo cho thấy các bệnh nhân cúm mùa sau 5 ngày sử dụng Tamiflu vẫn còn 60% bệnh nhân còn virus cúm trong họng, sau 10 ngày vẫn còn 30-40%. Do đó khi mắc cúm, không nhất thiết phải sử dụng Tamiflu”.

Với các trường hợp uống thuốc từ sớm thì giúp bệnh giảm nhẹ các triệu chứng, sốt nhẹ hơn và có thể nhanh khỏi hơn từ nửa ngày đến 1 ngày. Người bệnh vẫn cần tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ, không nên lạm dụng điều trị cúm bằng Tamiflu tại nhà.

Liên quan đến dịch cúm mùa, Bộ Y tế cảnh báo, dịch đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, tình trạng bệnh cúm nhiều địa phương cũng gia tăng, số ca nhập viện cao ở các bệnh viện tuyến dưới.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân, khi được chẩn đoán mắc cúm thông thường, người bệnh không nhất thiết phải nhập viện điều trị, có thể tự chăm sóc ở nhà bằng các vệ sinh đường hô hấp bằng dung dịch nước muối sinh lý, tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh, uống thuốc hạ sốt trên 38,5 độ C. Nên ăn đồ ăn dễ tiêu…

Người dân cũng nên tiêm phòng cúm hàng năm, đặc biệt là những người có nguy cơ mắc bệnh cao như trẻ em, người bệnh tim, bệnh phổi mãn tĩnh, tiêu đường, béo phì… Phụ nữ trước khi có ý định mang thai cần tiêm phòng trước. Bởi trong vòng 3 tháng đầu mắc cúm sẽ dễ ảnh hưởng đến Sức Khỏe thai nhi, làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi.

Dịch cúm A đang phát triển mạnh ở Việt Nam

Nga Đỗ (t/h)