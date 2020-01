Bác sĩ tư vấn người bệnh gút nên ăn gì và kiêng gì để phòng ngừa tái phát trong dịp Tết

Các loại thịt đỏ (thịt bò, thịt ngựa, thịt trâu, thịt dê): Các loại thịt đỏ chứa lượng đạm khi ăn vào sẽ dẫn đến dư thừa protein, sản sinh và gia tăng axit uric, gây ra các cơn gút cấp tính.



Hải sản (cua, ghẹ, sò, tôm, ngao, cá trích, cá ngừ): Các loại hải sản vừa giàu đạm lại nhiều chất béo khiến bệnh gút càng đau đớn và trầm trọng hơn. Chỉ cần một bữa ăn "ngập" hải sản, người bệnh sẽ phải trả giá bằng những cơn đau buốt khớp ngay ngày hôm sau.



Phủ tạng động vật (tim, gan, thận, lá lách, lòng, phổi): Đây là những "mồi nhậu" ưa thích của cánh mày râu, tùy nhiên chúng chứa rất nhiều cholesterol và purin. Đây là hai thành phần chuyển hóa thành axit uric là gia tăng nguy cơ mắc gút hoặc trầm trọng hơn tình trạng bệnh.



Gà tây, thịt ngỗng, trứng vịt lộn: Không chỉ kiêng thịt đỏ, người bệnh gút cần kiêng các loại thịt gia cầm. Bởi đây là top thực phẩm có hàm lượng purin cao, nguy cơ cao tái phát cơn gút cấp tính.



Nem chua: Đây là món đồ nhắm rất hấp dẫn trong dịp tết nhưng thành phần thính gạo và thịt lợn trong nem cũng không hề tốt cho người bệnh gút.



Thịt chó: Dù ít người ăn thịt chó trong dịp Tết nhưng cần biết đây là loại thịt rất giàu đạm. Chỉ cần ăn vài miếng thịt chó có thể khiến người bệnh gút đau đớn, vật vã.



Một số loại rau (măng tây, măng tre, nấm, giá đỗ, các loại đậu đỗ, dọc mùng, cải bó xôi, bông cải): Không chỉ kiêng thịt, một số loại rau cũng chứa nhiều nhân purin không tốt cho người bệnh gút.



Thực phẩm giàu chất béo (mỡ, da động vật, đồ chiên rán) và chế biến với chất béo (mì tôm, thức ăn nhanh): Tết đến rất khó tránh các loại thực phẩm chiên rán hay chứa nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, người bệnh gút nên nói không với những loại đồ ăn này bởi chất béo sẽ làm tăng tốc độ tổng hợp axit uric trong cơ thể.



Rượu, bia, đồ uống có gas: Các loại đồ uống này trực tiếp gây tăng sản xuất axit uric đồng thời cản trở quá trình đào thải urat qua thận. Chưa kể, nguy cơ kết tủa urat ở ống thận, tăng nguy cơ mắc gút và biến chứng sỏi thận ở người bệnh gút.



Socola trắng (sữa), bánh kẹo ngọt: Các loại bánh kẹo ngọt không ảnh hưởng trực tiếp tới nồng độ axit uric trong máu nhưng làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và tăng đường huyết, người bệnh gút có sẵn các bệnh lý này sẽ càng trầm trọng hơn.



Dù phải kiêng các loại thịt, chất đạm và chất béo nhưng không có nghĩa là người bệnh gút phải nhịn hoàn toàn.



Theo các chuyên gia, người bệnh gút vẫn có thể ăn các chất đạm trong phạm vi cho phép với khoảng 100-150g thịt/ngày và 400g rau xanh, hoa quả…



Nên ă nhiều rau xanh, hoa quả như Rau cải bẹ xanh, rau cần, rau muống, rau ngót, lá lốt, rau cải xoong, cà rốt, gấc, cà chua, bí đỏ và các loại quả dưa hấu, nho, táo, lê, đu đủ chín… Đây là các loại rau củ quả vừa ít nhân purin, vừa giàu vitamin C, E, rất tốt cho người bệnh gút.



Ăn các thực phẩm ngũ cốc, bơ, các loại hạt… đặc biệt trứng, sữa vào các bữa phụ bởi đây là những thực phẩm không chứa purin nên người bệnh gút có thể sử dụng thường xuyên.



Tăng cường thực phẩm giàu chất xơ như dưa leo, củ sắn, cà chua… bởi các chất này giúp làm chậm quá trình hấp thu đạm, làm giảm sự hình thành axit uric.



Uống 2-3 lít nước mỗi ngày để giúp cơ thể đào thải axit uric ra ngoài bằng đường nước tiểu và hạn chế kết tinh urat tại ống thận, gây biến chứng thận.

Chế độ ăn khoa học cho người bệnh gút. Video: HanoiTV