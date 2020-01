Bác sĩ 'vật lộn' mổ hở van tim cho bệnh nhân chỉ cao 1,2m bị béo phì

Ngày 2/1/2020, Bệnh viện Việt Đức cho biết, lần đầu tiên ở Việt Nam, các bác sĩ đã phẫu thuật bắc cầu động mạch vành thành công cho người bệnh lùn bẩm sinh và béo phì.

Đó là bệnh nhân T.Đ.L (55 tuổi, quê Nam Định) nhập viện vì khó thở suốt 2 tháng trời. Các bác sĩ chẩn đoán bị hở van tim nặng kết hợp với hẹp tắc động mạch vành cần phải được phẫu thuật sớm.

Bệnh nhân bị lùn và béo phì bẩm sinh



TS Vũ Ngọc Tú, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực - TS Vũ Ngọc Tú, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực - Bệnh viện Việt Đức người trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân cho biết, bệnh nhân có triệu chứng tim mạch không quá nặng và được chỉ định mổ tạo hình van hai lá két hợp bắc cầu các động mạch vành.



Đây là kỹ thuật không quá phức tạp, đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức triển khai thường quy. Tuy nhiên, đây lại là ca bệnh không đơn giản bởi bệnh nhân có tiền sử lùn bẩm sinh và béo phì. Bệnh nhân chỉ cao 1,2m nhưng nặng tới 60kg (chỉ số BMI = 41.7, cao gần gấp đôi người bình thường - khoảng 22).



Cân nặng quá khổ tới mức chân tay không thể nâng đỡ cơ thể, từ lâu người bệnh đã không tự đi lại được. Ca phẫu thuật cho bệnh nhân này đặc biệt khó khăn vì không thể lấy vật liệu sử dụng để bắc cầu động mạch vành.



Bác sĩ Tú chia sẻ, vì tay và chân của người bệnh quá ngắn, lớp mỡ dưới da quá dày nên các bác sĩ không thể lấy được mạch máu để làm cầu nối cho mạch vành. Bên cạnh đó, xương ức của bệnh nhân bị cong vồng cản trở việc lấy động mạch ngực trong để làm cầu nối.



Sau khi cân nhắc nhiều phương án các bác sĩ đã có quyết định táo bạo là lấy tĩnh mạch hiến từ chính con trai của người bệnh để làm cầu nối động mạch vành. Đây là giải pháp duy nhất với trường hợp này và chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam.



Không chỉ vậy, ca phẫu thuật này còn gặp một khó khăn vì động mạch chủ lên (còn gọi là cuống tim) đã bị vôi hóa nặng nhiều chỗ. Đây là hiện tượng rất hiếm gặp ở người đàn ông mới ngoài 50 tuổi. Điều này đòi hỏi trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải tận dụng từng milimet vùng cuống tim bị vôi hóa để thực hiện bắc cầu.



Bệnh viện đã bố trí 2 kíp mổ cùng lúc. Kíp thứ nhất lấy tĩnh mạch hiển 2 chân của con trai người bệnh. Kíp thứ 2 bộc lộ tim của người bệnh thì tiếp nhận tĩnh mạch hiến để thực hiện tạo hình van tim đồng thời bắc cầu động mạch vành.



Ca mổ kéo dài trong khoảng 4 tiếng đã thành công tốt đẹp, quả tim hồi phục với các chỉ số tốt. Hiện sau mổ, diễn biến của người bệnh rất thuận lợi và được xuất viện.

Bệnh hẹp hở van tim và quá trình tiến triển thành suy tim. Video: VTC 14

