Không cứu được bệnh nhân nhiễm virus corona, 2 bác sĩ Vũ Hán bị đánh đập và xé áo bảo hộ

Theo trang Sina, dịch bệnh viêm phổi do virus Corona bùng phát đã vượt khỏi tầm kiểm soát, các bệnh viện lớn nhỏ ở Vũ Hán đều đang quá tải, thiếu thốn vật tư y tế, cùng với đó nhiều nhân viên y tế bị cách ly sau khi nhiễm bệnh. Tuy nhiên khi đang giành giật mạng sống của bệnh nhân với thần chết đến kiệt sức, các y bác sĩ còn phải chịu đựng cơn thịnh nộ của bệnh nhân và gia đình họ.

Theo thông tin từ China Daily, vào ngày 29.1 vừa qua một người nhà bệnh nhân đã tấn công 2 bác sĩ làm việc tại Bệnh viện số 4 của thành phố Vũ Hán. Theo đó, hai bác sĩ này đã làm việc suốt ngày đêm để cứu những người vị nhiễm virus corona.

Các bác sĩ luôn cố gắng hết sức để chữa trị cho người bệnh

Tuy nhiên, sau sự nỗ lực chữa trị và chăm sóc hết sức của y bác sĩ nhưng một bệnh nhân 69 tuổi đã không thể vượt qua được và qua đời vì virus nguy hiểm này, người con rể của ông đã lao vào đánh hai bác sĩ, khiến một người bị thương ở cổ, người kia bị đánh vào đầu gây nôn mửa.

Một y tá tại bệnh viện cho biết, khi bị đánh, khẩu trang và quần áo bảo hộ của bác sĩ đó cũng bị gia đình nạn nhân xé hỏng. Các bác sĩ, hiện chưa được xác định danh tính, không biết khi nào mới có thể trở lại làm việc.

Bác sĩ giấu tên có vết thương rõ rệt trên cổ

Y tá này còn cho biết thêm, tối ngày 25 tháng 1, một đồng nghiệp khác của cô đã bị chụp ảnh, xé đồ bảo hộ, bị đe dọa, uy hiếp, cuối cùng y tá này bị sốt cao và xét nghiệm dương tính với virus Corona. Nữ y tá mệt mỏi chia sẻ: "Tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng mình nữa." Vừa nói cô vừa bật khóc nức nở vì không chịu nổi áp lực quá lớn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona.

Theo ghi nhận trước đó, còn một vài nhân viên y tế đang dốc sức cứu chữa bệnh nhân nhiễm bệnh ở tuyến đầu cũng bị bệnh nhân đối xử thô lỗ. Bệnh nhân không những tháo khẩu trang còn khạc nhổ vào bác sĩ, cố tình lây lan mầm bệnh, thậm chí còn đe dọa: "Tao mà chết thì chúng mày cũng đừng mong sống sót".

Theo đó, nữ y tá tiết lộ rằng ca làm việc đêm của cô thường kết thúc vào 5 giờ sáng. Cô cho hay, khi đến Vũ Hán tình hình ở đây còn trầm trọng hơn so với những gì cô tưởng tượng. Những trường hợp bị nghi nhiễm vô cùng nhiều và sự thiếu hụt trầm trọng về nguồn lực cũng như các thiết bị y tế. Họ phải đảm nhiệm nhiều trọng trách cùng một lúc.

Các y tá, bác sĩ đều làm việc ngày đêm để chăm sóc và chữa trị cho người bệnh

Cô cũng chứng kiến sự ra đi của nhiều người bệnh nhưng may mắn là chưa bị người nhà bệnh nhân tấn công. Điều khiến cô ấm lòng nhất là sự hỗ trợ và quan tâm của các đồng nghiệp. Họ cổ vũ lẫn nhau trong thời điểm khó khăn lúc này.

Sự việc trên một lần nữa cho thấy những áp lực và sự khắc nghiệt của xã hội đè nặng lên đôi vai của các y, bác sĩ trong tâm dịch Vũ Hán.

