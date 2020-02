Bác sĩ Vũ Hán nhiễm bệnh tiết lộ kinh nghiệm đánh bại virus corona

Bác sĩ Dư Xương Bình trong clip chia sẻ về quá trình điều trị của chính mình



Sau những ngày dài nằm trên giường bệnh, chiến đấu với virus, bác sĩ Dư trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 8/2, tiết lộ về quá trình điều trị của chính mình.



Bác sĩ Dư tiết lộ ông dần nhận thấy các triệu chứng bất thường từ ngày 14/1 khi sốt 38,5 độ C, ngoài ra không có triệu chứng bất thường nào khác: Không sổ mũi, không ho, không bị khó thở và cũng không tức ngực.



Bác sĩ Dư kể lại từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 15 sau khi phát bệnh là thời gian khó khăn nhất. Dù sốt cao nhưng chỉ cần hạ sốt là ông có thể ăn có thể ngủ được. Kinh nghiệm của bác sĩ Dư là: "Khi hô hấp khó khăn không ăn được thì tôi ăn từ từ. Tôi cần phải có sức đề kháng, có tinh thần. Ăn được thì sẽ sống được".



Với kinh nghiệm đã từng điều trị cho rất nhiều bệnh nhân, bác sĩ Dư cho hay, đa số bệnh nhân nhiễm virus corona đều có triệu chứng nhẹ. Ông thức được tình trạng của bản thân khá nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng ông tin khả năng sống vẫn cao.



Ông đưa ra lời khuyên với các bệnh nhân rằng không nên hoảng loạn. "Bầu trời dẫu có đổ sập, bất ngờ đổ bệnh thì đã có đội ngũ y tế chúng tôi xông lên phía trước. Không có gì đáng sợ hết, mọi chuyện sẽ tốt lên" – bác sĩ Dư nói.

Đài CCTV phát phóng sự đoạn clip chia sẻ của bác sĩ Dư



Sau hơn 20 ngày chiến đấu với bệnh tật, bác sĩ Dư đúng kết kinh nghiệm: "Vì hiện nay virus corona chưa có thuốc chữa trị. Thân thể tốt, tinh thần tốt, ăn tốt ngủ tốt chính là cách điều trị tốt nhất". Bác sĩ Dư tiết lộ ông sẽ được xuất viện trong vòng 7-10 ngày tới.

Đoạn clip chia sẻ của bác sĩ Dư được cộng đồng mạng Trung Quốc hưởng ứng mạnh mẽ và coi đây là bài học hàng đầu để vượt qua bệnh tật.



Cùng quan điểm, bác sĩ Trần Quốc Trung là người điều trị chính đồng thời cũng là bạn tốt của bác sĩ Dư, nhấn mạnh tinh thần lạc quan là yếu tố quan trọng giúp tình trạng của người bạn già chuyển biến tích cực.



Bác sĩ Trần nhấn mạnh, cách thức tiêu diệt virus corona hiệu quả nhất hiện nay là thông qua khả năng miễn dịch, sức đề kháng của con người. Chỉ cần bệnh nhân duy trì tâm lý tốt, điều trị đúng triệu chứng sẽ không có gì đáng ngại. Trung bình từ 2-3 tuần, tình trạng bệnh nhân có thể chuyển biến tốt. Đặc biệt đối với nhóm trung niên bị nhiễm virus vẫn phải giữ sự lạc quan.



Bệnh do virus corona gây ra có triệu chứng như thế nào? Video: Thanh Niên