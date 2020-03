Bác thông tin người dân Đắk Lắk đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19

Liên quan đến tin đồn trên mạng xã hội, về việc một người dân tại Đắk Lắk bị cách ly y tế, do đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát, đính chính tin thất thiệt.

Theo thông tin trên báo Người lao động, chiều nay (ngày 8/3), bà H’Yim Kdoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, cho biết không có chuyện một người dân ở tỉnh này bị cách ly do đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N, người mắc COVID-19 thứ 17.





Giải thích về hình ảnh trên mạng xã hội Facebook có sự xuất hiện của những người mặc đồ bảo hộ y tế được chụp tại đường Y Jút, TP Buôn Ma Thuột, bà H’Yim Kdoh cho biết, vào dịp cuối tuần, 1 đơn vị đóng trên đường Y Jút tổ chức khử trùng, diệt khuẩn để phòng chống dịch bệnh. Bà khẳng định: "Những thông tin, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật, gây hoang mang cho người dân".



Đồng thời, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm, dù tỉnh chưa xuất hiện ca bệnh COVID-19 nào, nhưng công tác phòng chống dịch đã và đang được triển khai quyết liệt, đảm bảo phản ứng tốt trong trường hợp xuất hiện ca bệnh và người nghi nhiễm phải cách ly.



Bà H'Yim Kdoh cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi khuyến cáo người dân cần tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, không hoang mang trước những tin đồn trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế và sinh hoạt".



Trong khi đó, ngành y tế Đắk Lắk cho biết, tính đến ngày 4/3, tỉnh đã tổ chức cách ly 117 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. Gồm có 24 người cách ly tại cơ sở y tế, 93 cách ly tại nhà. Trong đó, đã hoàn thành cách ly 31 trường hợp, chưa có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.



Những tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận

Cụ thể, cả hai bị phạt về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính Phủ. Cụ thể, vào ngày 31/1/2020, N.T.H và L.Q.H đã đăng trên Facebook cá nhân với nội dung: "Trên địa bàn Gia Nghĩa có 1 người nhiễm corona...Bệnh viện Đắk Nông đã cách ly 1 người nghi nhiễm virus corona. Các bạn Đắk Nông chia sẻ nhau để cùng nhau phòng chống dịch nhé".

Dòng thông tin này được nhanh chóng nhận được nhiều lượt like và chia sẻ. Vài giờ sau đó, cả hai đã tháo gỡ bài đăng này. Theo cơ quan chức năng, khi bị phát hiện sự việc và được Công an tỉnh Đắk Nông vào cuộc xác minh, N.T.H và L.Q.H thành khẩn khai báo và thừa nhận đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, chưa có trường hợp nào bị nhiễm virus corona.



Trong một diễn biến khác, sáng 8/3, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định cùng Phòng PA03 Công an tỉnh Bình Định đã có buổi làm việc với bà N.T.H (SN 1987, ngụ TP Quy Nhơn), về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về dịch cúm COVID-19, trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, bà H, thừa nhận, vào lúc 13h45 ngày 7/3 đã đăng tải trên Facebook cá nhân tên "Nguyen Hang". với nội dung "Quy nhon co dich Roi ca nha oi" tức "Quy Nhơn có dịch rồi cả nhà ơi". Cùng với đó là hình ảnh quyết định của UBND phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn) về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với một phụ nữ đang học cao học tại Ý, vừa về địa phương thăm gia đình.



Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút đăng tải, nhận thấy thông tin mình đăng sai sự thật nên bà N.T.H đã chủ động gỡ bỏ nội dung trên khỏi Facebook cá nhân. Về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Sở Y tế Bình Định khẳng định, cho đến thời điểm này chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh COVID-19. Vì vậy, hành vi của bà N.T.H đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận trên địa bàn.



Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định đã lập biên bản đối với hành vi nêu trên của bà N.T.H và sẽ xử lý theo quy định của Pháp luật.



Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) sáng 8-3







Minh Tú (t/h)