Cách ly 63 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì liên quan đến bệnh nhân 243

Tính đến thời điểm hiện tại, 63 nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp âm tính, diện F1 vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày, còn F2 sẽ tự cách ly tại nhà.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 4/4, bệnh nhân 243 từng đưa người nhà đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm khám. Lúc này, bệnh nhân được nhân viên y tế đề nghị khai báo y tế. Người đàn ông này đã qua 14 ngày kể từ khi đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị nên đã điền toàn bộ ô “không” liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai . Do đã thực hiện khai báo không có vấn đề nghi vấn nên bộ phận tiếp đón cho vào Bệnh viện Phu sản Hà Nội.

Trước khi công bố ca bệnh một ngày (5/4), bệnh nhân này có quay lại bệnh viện Phụ sản Hà Nội làm thêm một số thủ tục. Do đó, số nhân viên tiếp xúc với bệnh nhân này liên tục tăng lên.

Đến ngày 6/4, bệnh nhân 243 có thông báo xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hâp cấp (COVID-19). Cơ quan y tế đã thông báo đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, yêu cầu rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, trong chiều tối ngày 6/4, 63 nhân viên y tế của bệnh viện đã được đưa vào cơ sở cách ly 2 của bệnh viên do liên quan đến bệnh nhân 243. Trong đó, 17 trường hợp F1, 46 trường hợp F2. Bệnh viện cũng đã lấy mẫu xét nghiệm của nhân viên y tế và cả người thân của bệnh nhân 243.

Đồng thời, trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành phun khử khuẩn đúng theo quy định phòng bệnh của Bộ Y tế. Hiện tại, không có chuyện phong tỏa bệnh viện.

Phó giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng cho biết, trong trường hợp tất cả âm tính thì 17 trường hợp F1 vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày; 46 trường hợp F2 sẽ tự cách ly tại nhà.

Trước đó, hàng loạt các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội như Hồng Ngọc, Bạch Mai, Xanh Pôn, Việt Pháp, Đức Giang, Viện huyết học và truyền máu trung ương, bệnh viện E đã tiến hành cách ly số lượng lớn nhân viên y tế hoặc phong tỏa khu vực/toàn bộ bệnh viện sau khi phát hiện bệnh nhân hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 , ngày 6/4, Ban chỉ đạo quốc gia đã có công điện gửi các bệnh viện, sở y tế, cho biết, có lây nhiễm từ cộng đồng vào cơ sở khám chữa bệnh. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh đang điều trị, tất cả những người có biểu hiện lâm sàng như sốt, ho, có tiền sử dịch tễ không rõ ràng đều lấy mẫu xét nghiệm ngay hoặc cách ly, chuyển tuyến đúng.

