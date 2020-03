Bác tin đồn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư nhiễm COVID-19

Bộ Y tế cho biết tin đồn trên mạng xã hội những ngày gần dây về việc ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư nhiễm COVID-19 là sai sự thật. Theo đó, đại diện Bộ Y tế khẳng định ông Nguyễn Chí Dũng đã được lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệm tại hai phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Cả hai lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus corona

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Hiện ông Dũng đang được cách ly và giám sát y tế chặt chẽ. Hiện tại, tình trạng Sức Khỏe của ông Nguyễn Chí Dũng bình thường, ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu nào nhiễm COVID-19. Được biết, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT là 1 trong những người đi cùng chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng 2/3 với nữ bệnh nhân số 17. Chị N. ngồi ghế 5K, còn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ngồi ở số ghế 1A cùng khoang thương gia.

Cũng trong ngày 8/3, theo thông báo từ Bộ Y tế, Hà Nội đã có 4 ca mắc, 1 ca nghi ngờ nhiễm virus corona. Do có ca lây nhiễm thứ phát, Hà Nội đề nghị công bố dịch COVD-19.

Hiện tại, 4 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Hà Nội gồm: N.H.N (nữ, 26 tuổi, trú tại Trúc Bạch, Ba Đình); D.Đ.P (nam, 27 tuổi, trú tại Trúc Bạch, Ba Đình, là lái xe chở bệnh nhân thứ 17); L.T.H (nữ, 64 tuổi, Trúc Bạch, Ba Đình, là bác của bệnh nhân N) và bệnh nhân N.Q.T (nam, 61 tuổi, địa chỉ tại Trúc Bạch, Ba Đình) - là người ngồi hàng ghế 5A cùng dãy với bệnh nhân N.H.N. Hiện có khoảng 130 người đã tiếp xúc với bệnh nhân N., 226 người tiếp xúc với người tiếp xúc. Phường Trúc Bạch nơi có các bệnh nhân cư trú đã được tiêu độc khử trùng, khoanh vùng cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Lực lượng chức năng cũng điều tra 217 người trên chuến bay VN0054, trong đó có 21 người ngồi hạng thương gia, 180 người bay hạng phổ thông và tổ tiếp viên, tổ bay 16 người. Hiện cơ quan chức năng đã xác minh được nơi đến của 155 người/180 hành khách hạng phổ thông, 21/21 hành khách hạng thương gia; trong đó có 60 người có lưu trú tại Hà Nội.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện ca thứ 21 nhiễm Covid-19, ngồi gần cô gái bệnh nhân thứ 17 trên máy bay

Chi Nguyễn (t/h)