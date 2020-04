Bác tin đồn người phụ nữ ở Thừa Thiên – Huế tử vong do dịch bệnh

Một người phụ nữ tử vong do tự tử tại nhà riêng nhưng lại bị đồn đoán là chết do liên quan đến dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

Liên quan đến thông tin gây hoang mang trên, mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát đi thông báo khẳng định, cụ bà tử vong vào sáng ngày 7/4 không liên quan đến dịch bệnh

Trong thông báo cho biết bà N.T.T.T. (SN 1963; ngụ đường Thái Phiên, phường Tây Lộc, TP Huế) được cơ quan chức năng xác định chết do tự tử tại nhà riêng. Bà T. không liên quan đến dịch bệnh đang hoành hành.

Tuy nhiên, sau cái chết của bà T. nhiều người đồn thổi rằng, gia đình bà có người từ Đức trở về, đã qua cách ly, chết tại nhà. Thông tin này làm cho người người tại Thừa Thiên – Huế vô cùng hoang mang, lo sợ. Chính vì vậy, Sở Thông tin và Truyền Thông Thừa Thiên – Huế phát đi thông báo bác thông tin sai sự thật này.

Không có chuyện người phụ nữ ở Thừa Thiên - Huế tử vong do dịch bệnh (ảnh minh họa)

Theo tin từ Người lao động đưa vào ngày 7/4, sáng cùng ngày, sau khi nhận dược tin báo một người tử vong tại nhà, Công an TP Huế đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Căn cứ vào các bằng chứng thu thập được và kết quả khám nghiệm tử thi, Công an kết luận, nạn nhân tử vong do tự tử.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng thông tin, bà t. có con trai là N.H.T. (SN 1990) – du học sinh từ Nhật trở về vào ngày 16/3. Anh T. đã thực hiện cahcs ly tại nhà đến ngày 30/3 theo đúng quy định của UBND phường Tây Lộc. Anh T. có Sức Khỏe tốt, qua thời gian cách ly, mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính, Gia đình bà T. cũng không có người thân nào từ Đức trở về.

Liên quan đến công tác phòng chống COVID-19 tại Thừa Thiên – Huế, tối ngày 7/4, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh khẳng định, địa phương không có bệnh nhân nào nhiễm COVID-19. Hiện ở Thừa Thiên – Huế còn 5.500 người cách ly tập trung, 16 người cách ly y tế. Địa phương đã lấy 3.453 mẫu xét nghiệm, ngoài 2 trường hợp dương tính (ca bệnh 30 và 49, đã khỏi bệnh) thì có 2.926 mẫu cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, 525 mẫu đang chờ kết quả.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc, tính đến sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 251 trường hợp. Trong đó có nhiều người đã được chữa khỏi hoàn toàn và đã xuất viện.

Your browser does not support HTML5 video.

Nga Đỗ (t/h)