Bác tin Phó Tổng thống Mỹ tự cách ly, châu Phi có ca siêu lây nhiễm khiến 533 người mắc COVID-19

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 1.367.638 ca nhiễm và 80.787 ca tử vong. Trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 20.329 ca nhiễm và 750 ca tử vong. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp nước này ghi nhận số ca tử vong mới dưới 1.000 trường hợp.



Theo thông tin từ tờ Bloomberg, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang tự cách ly tại nhà của mình ở Washington sau khi một trợ lý của ông được xác nhận dương tính với virus corona chủng mới.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.



Từ một nguồn tin thân cận cho biết, dù kết quả xét nghiệm trước đó là âm tính nhưng ông Pence không tham dự cuộc họp với Tổng thống Trump và các quan chức quân sự hôm 9/5. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5 của ông cũng là âm tính.



Tuy nhiên, Tuy nhiên, tin tức mới nhất liên quan đến vấn đề này, Phát ngôn viên của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã lên tiếng phủ nhận thông tin ông phải tự cách ly vì tiếp xúc gần với trợ lý nhiễm virus corona chủng mới.

Cụ thể, đài CNN đã trích dẫn lời của Devin O'Malley - Phát ngôn viên của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 10/5 cho biết: "Phó Tổng thống Mike Pence kiểm tra y tế mỗi ngày, sẽ tiếp tục làm theo các hướng dẫn của cơ quan y tế Nhà Trắng và không tự cách ly tại nhà. Dự kiến, ông sẽ có mặt tại Nhà Trắng vào 11/5".



Tính đến hết 10/5, châu Phi đã ghi nhận trên 10.000 ca nhiễm COVID-19. Trong đó các nước như Ai Cập, Maroc và Algeria có số ca nhiễm mới tăng mạnh. Đặc biệt, tại Ghana đã phát hiện một ca siêu lây nhiễm trong cộng đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Theo thông tin từ Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo, bệnh nhân siêu lây nhiễm này là một công nhân đang làm việc tại nhà máy chế biến cá ở thành phố Tema. Bệnh nhân đã khiến 533 người tại nhà máy chế biến cá nhiễm COVID-19. Số ca nhiễm này chiếm tới 11,3% tổng số người nhiễm bệnh ở Ghana.



Tính đến tối 10/5, Ghana trở thành nước có số ca nhiễm bệnh cao nhất Tây Phi với hơn 4.700 trường hợp. Số ca tử vong ở nước này là 22 người. Để hạn chế dịch bệnh lây lan, Tổng thống Akufo-Addo đã quyết định gia hạn lệnh cấm tụ tập nơi đông người đến cuối tháng, các trường học cũng tiếp tục bị đóng cửa.

