Bạch Mai thêm 2 ca dương tính với COVID-19, 5.000 nhân viên và bệnh nhân phải lấy mẫu xét nghiệm

Báo Thanh Niên dẫn lại lời Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện đã phát hiện ít nhất thêm 2 người dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Theo Vietnamnet, Chủ tịch TP. Hà Nội còn khẳng định, ngoài 3 trường hợp trên thì trong ngày hôm nay đã ghi nhận thêm trường hợp bệnh nhân 88 tuổi ở huyện Văn Lâm (Hưng Yên, đang điều trị bệnh tại BV Bạch Mai) có kết quả xét nghiệm dương tính. Ngoài ra, con dâu của bệnh nhân này (66 tuổi, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên) trong thời gian đến thăm bố chồng cũng đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Do đó, không thể loại trừ trường hợp các tỉnh lân cận khác cũng có ca nhiễm, vì bệnh viện là nơi có rất nhiều bệnh nhân từ ngoại tỉnh ra vào liên tục. Bởi vậy, ông Chung đề nghị phải hết sức cảnh giác, nghiêm túc trong thực hiện các biện pháp phòng dịch liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao vì theo ông Chung, BV này có rất nhiều khoa, nhiều bệnh nhân với nhiều loại bệnh khác nhau. Hơn thế nữa, BV đã ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19, lại có đầy đủ các yếu tố như: dưỡng lão, bệnh nhân nặng, đông người qua lại… nên nguy cơ trở thành ổ dịch và lây lan sang các tỉnh là rất cao.

Vietnamnet cũng dẫn lại lời của vị Chủ tịch TP. Hà Nội: "Tôi đã trao đổi với Giám đốc BV, nếu trước kia, mỗi ngày bệnh viện có 6.000-8.000 người qua lại, thì những ngày qua đã giảm 50%. Điều này nghĩa là vẫn còn 3.000-3.500 người qua lại bệnh viện. Cần thông tin rộng rãi các trường hợp này để người dân cảnh giác".

Ảnh minh họa.

Ngay lập tức, Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với BV Bạch Mai phân chia công việc rõ ràng. Toàn bộ việc lấy mẫu, cách ly ở bên trong BV do Bạch Mai chủ trì; còn việc lấy mẫu, xác minh xét nghiệm ở bên ngoài do các quận, huyện thực hiện.VnExpress thông tin, cũng trong chiều 25/3 Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đã yêu cầu BV Bạch Mai phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm nCoV cho tất cả người đang có mặt tại bệnh viện. Những người này bao gồm toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân. Quá trình lấy mẫu xét nghiệm hoàn thành trước ngày 29/3.

Bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân tại BV Bạch Mai cần phải giám sát chặt chẽ sức khỏe. Bệnh viện tổ chức khám, điều trị đảm bảo các nguyên tắc về phòng chống dịch Covid-19 như: khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các giường bệnh, bệnh nhân; chuẩn bị đủ xà phòng, nước rửa tay, khẩu trang y tế... Bệnh viện bố trí khu cách ly điều trị riêng với những người nghi ngờ mắc Covid-19 hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm nCoV.

Bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Khoa Thận nhân tạo sẽ được ưu tiên bố trí đơn nguyên riêng cho những bệnh nhân nghi ngờ, đảm bảo các giường bệnh cách nhau ít nhất 2 mét, thực hiện mọi biện pháp để tránh lây lan chéo.

