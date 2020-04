Bài học về nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại sau dỡ lệnh cách ly

Nhìn lại những dịch bệnh kinh hoàng đã xảy ra trong lịch sử nhân loại có thể thấy dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 là ví dụ điển hình dịch bệnh tấn công theo từng đợt nối tiếp nhau, đợt sau nghiêm trọng hơn đợt trước, số người chết cũng tăng lên.

Mới đây nhất là dịch cúm A/H1N1 khởi phát tháng 4/2009, cũng tấn công thành nhiều đợt với làn sóng thứ hai dữ dội ở Mỹ và vùng bắc bán cầu mùa thu năm đó.

Một người đàn ông đi bộ trước khu nghỉ mát Marina Bay Sands, được thắp sáng tưởng nhớ các nhân viên y tế.

Bài học ở Singapore là một ví dụ về làn sóng thứ hai của COVID-19. Còn nhớ thời điểm ngày 15/3, Singapore chỉ có hơn 200 ca nhiễm, một tuần sau tức ngày 21/4. Sau hơn 1 tháng đã tăng lên hơn 9.000 ca và trở thành tâm dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Theo tờ Straits Times (Singapore), khoảng 4.000 trường hợp nhiễm được ghi nhận chỉ trong 4 ngày qua. Trong đó, ngày 21/4, đất nước này ghi nhận tới hơn 1.000 ca nhiễm mới. Nguyên nhân của hiện tượng này là sự nơi lỏng khâu kiểm dịch khiến dịch bệnh tấn công một khu ký túc đông đúc, kém vệ sinh dành cho các lao động nước ngoài. Cũng theo Straits Times, ít nhất 60% số ca nhiễm ở nước này là thành phần lao động nhập cư có mức lương thấp.

Virus tái bùng phát ở Singapore sau thời gian được kiểm soát là hồi chuông cảnh báo cho toàn thế giới về sự chủ quan khi nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội. Tương tự, số trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở Đức cũng tăng nhẹ vào tuần trước, khi nước này đã bắt đầu nới lỏng lệnh hạn chế.

Ông Takeshi Kasai, giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương , nhận định các biện pháp hong tỏa xã hội cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc hạn chế số ca nhiễm mới. Ông cho rằng quá trình nới lỏng quy định này cần được thực hiện một cách từ từ để tránh dịch bùng phát trở lại.

Quan điểm chung của các nhà khoa học là làn sóng thứ hai xảy ra do năng lực điều trị và cách ly không thể đáp ứng tình hình thực tế.

Ông Takeshi Kasai, giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương

Trên Washington Post, Justin Lessler, phó giáo sư về dịch tễ tại Đại học Johns Hopkins hồi tháng 3 viết: "Dịch bệnh cũng như những đám cháy. Khi có sẵn nguồn nhiên liệu, chúng sẽ bùng phát không kiểm soát. Khi nguồn nhiên liệu dần cạn kiệt, chúng sẽ cháy âm ỉ".

"Các chuyên gia dịch tễ gọi đây là ‘nguồn lực lây nhiễm’, nhiên liệu thúc đẩy nó là độ nhạy cảm của cộng đồng đối với mầm bệnh. Mỗi đợt dịch lặp lại sẽ làm giảm độ nhạy cho dù người dân các nước có đạt được miễn dịch hoàn toàn hoặc chỉ một phần, đồng thời khiến ‘nguồn lực lây nhiễm’ suy yếu, giảm nguy cơ lây lan đối với những người không có miễn dịch", ông nói thêm.

Theo thống kê của WHO, Việt Nam hiện đang là quốc gia có tỉ lệ ca mắc Covid-19/tổng dân số thấp thứ 2 của khu vực Tây Thái Bình Dương, với tỉ lệ: 3 ca bệnh/1000.000 dân, cùng nằm ở vị trí này còn có Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Sáng 21/4, TS Takeshi Kasai - Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO đánh giá, Việt Nam đã cho thế giới thấy sự lãnh đạo hiệu quả và quyết liệt, xuyên suốt nhiều cấp chính quyền, từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng cho đến các địa phương.

"Theo như chúng tôi quan sát, Việt Nam có kế hoạch đáp ứng bài bản, được xây dựng phù hợp cho từng mức độ nghiêm trọng của dịch. Bên cạnh đó, phương án ứng phó với dịch COVID-19 còn được điều chỉnh, hoàn thiện dần theo thời gian dựa trên có thông tin thu thập được từ thực tế”, ông Takeshi Kasai nói.

Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO phân tích, Việt Nam đã làm tốt trong việc phối hợp nhiều phương án chống dịch khác nhau, từ xét nghiệm virus SARS-CoV-2; truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; cho đến thực hiện cách ly tập trung quy mô lớn.

Đặc biệt, ông Takeshi Kasai cũng nhấn mạnh, sự thành công của công cuộc chống dịch COVID-19 tại Việt Nam đến từ phía người dân. "Cuộc sống sau khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế đi lại là rất khó khăn nhưng tính đến nay, người dân Việt Nam vẫn cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình trong cuộc chiến chống dịch”, ông nói.

“Điều này chứng tỏ Việt Nam rất nghiêm túc và quyết liệt trong công tác chống dịch. Đây cũng là lý do vì sao Việt Nam vẫn đang tiếp tục có thể khống chế số ca nhiễm Covid-19 ở mức thấp” – Chuyên gia này kết luận.

Đồng thời, giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO cũng đưa ra các khuyến cáo về việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội ở Việt Nam. Theo đó, việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội sẽ cần phải thực hiện từng bước một và luôn phải sẵn sàng cho làn sóng thứ 2 của COVID-19 có thể ập đến bất kì lúc nào.

Theo phân tích của ông Takeshi Kasai việc nới lỏng/dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội cần dựa trên các yếu tố như: các dữ liệu thực tế về dịch COVID-19, khả năng nhận thức của người dân về dịch bệnh và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế, cũng như khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế.

Your browser does not support HTML5 video.

Cuộc đua tìm kiếm vắc xin và thuốc điều trị COVID-19. Video: VTV